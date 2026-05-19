https://1prime.ru/20260519/novak-870051285.html
Новак оценил сотрудничество с Китаем по поставкам нефти и газа
Новак оценил сотрудничество с Китаем по поставкам нефти и газа - 19.05.2026, ПРАЙМ
Новак оценил сотрудничество с Китаем по поставкам нефти и газа
Россия удовлетворена сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T17:11+0300
2026-05-19T17:11+0300
2026-05-19T17:11+0300
энергетика
газ
россия
китай
рф
александр новак
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 мая - ПРАЙМ. Россия удовлетворена сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы удовлетворены тем сотрудничеством, которое складывается у нас с Китаем по поставкам нефти и газа. Если будут рассмотрены новые проекты дополнительные - мы об этом сообщим по результатам поездки (визита президента РФ Владимира Путина в Китай - ред.)", - сказал Новак. Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Глава государства в преддверии своего визита заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня развития.
https://1prime.ru/20260519/neft--870032800.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, китай, рф, александр новак, владимир путин, си цзиньпин
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Александр Новак, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Новак оценил сотрудничество с Китаем по поставкам нефти и газа
Новак: Россия удовлетворена сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа