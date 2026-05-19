Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил сотрудничество с Китаем по поставкам нефти и газа - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260519/novak-870051285.html
Новак оценил сотрудничество с Китаем по поставкам нефти и газа
Новак оценил сотрудничество с Китаем по поставкам нефти и газа - 19.05.2026, ПРАЙМ
Новак оценил сотрудничество с Китаем по поставкам нефти и газа
Россия удовлетворена сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T17:11+0300
2026-05-19T17:11+0300
энергетика
газ
россия
китай
рф
александр новак
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 мая - ПРАЙМ. Россия удовлетворена сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы удовлетворены тем сотрудничеством, которое складывается у нас с Китаем по поставкам нефти и газа. Если будут рассмотрены новые проекты дополнительные - мы об этом сообщим по результатам поездки (визита президента РФ Владимира Путина в Китай - ред.)", - сказал Новак. Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Глава государства в преддверии своего визита заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня развития.
https://1prime.ru/20260519/neft--870032800.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, китай, рф, александр новак, владимир путин, си цзиньпин
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Александр Новак, Владимир Путин, Си Цзиньпин
17:11 19.05.2026
 
Новак оценил сотрудничество с Китаем по поставкам нефти и газа

Новак: Россия удовлетворена сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 19 мая - ПРАЙМ. Россия удовлетворена сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы удовлетворены тем сотрудничеством, которое складывается у нас с Китаем по поставкам нефти и газа. Если будут рассмотрены новые проекты дополнительные - мы об этом сообщим по результатам поездки (визита президента РФ Владимира Путина в Китай - ред.)", - сказал Новак.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Глава государства в преддверии своего визита заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня развития.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Нефть дешевеет после заявления Трампа о приостановке атаки на Иран
08:06
 
ЭнергетикаГазРОССИЯКИТАЙРФАлександр НовакВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала