"Это не коррекция". Спрос на новостройки в Москве падает, а цены нет - 19.05.2026, ПРАЙМ
"Это не коррекция". Спрос на новостройки в Москве падает, а цены нет
Кузнецова: спрос на новостройки падает, а цены нет, рынок может уйти в дефицит

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В первом квартале 2026 года спрос на рынке новостроек Московского региона упал на 31% по сравнению с прошлым годом, однако ожидать удешевления жилья в ближайшие годы не стоит. О том, какие факторы будут поддерживать цены и почему рынок может перейти в дефицитную модель, агентству “Прайм” рассказала заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова.
По словам эксперта, многие покупатели ошибочно полагают, что вслед за падением спроса неизбежно снизятся и цены. Однако текущая ситуация формирует предпосылки для перехода рынка в дефицитную модель, при которой цены сохраняют устойчивость даже при слабой покупательской активности. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в Московском регионе достигла 539 тысяч рублей, что на 27% выше прошлогоднего уровня. Девелоперы не готовы к дисконту, потому что рынок перестал напрямую зависеть от спроса.
"Сокращение запусков новых проектов сегодня означает, что через год-два рынок может столкнуться с острой нехваткой предложения, особенно в массовом сегменте. Как только спрос начнет восстанавливаться — например, при снижении ключевой ставки, — цены могут рвануть вверх. Это уже не коррекция, а переход к новой модели рынка", — пояснила Кузнецова.
Ключевую роль играют структурные факторы. Во-первых, сокращается предложение: за год объём доступного жилья в Московском регионе уменьшился на 16%. Девелоперы сдерживают вывод новых проектов из-за дорогого финансирования и экономической неопределённости. Во-вторых, растёт себестоимость строительства: зарплаты в строительной отрасли за год выросли на 16%, дефицит кадров сохраняется, стройматериалы дорожают.
В 2026 году рост цен будет умеренным, но уже в 2027 году при снижении ипотечных ставок темпы подорожания могут ускориться. Главный риск сегодня — отложенный дефицит: сокращение запусков новых проектов сегодня через год-два обернётся острой нехваткой предложения, особенно в массовом сегменте. Как только спрос начнёт восстанавливаться, пойдут вверх и цены.
 
