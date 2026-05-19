Работодатель обязан поднимать зарплату сотрудникам, заявили в ОП

2026-05-19T03:32+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Работодатель обязан поднимать заработную плату сотрудникам в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, заявил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Работодатель вне зависимости от организационно-правовой формы обязан индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги", - сказал Машаров. Эксперт отметил, что статья 134 Трудового кодекса РФ прямо устанавливает, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством. "Законодательством периодичность индексации не установлена, но в судах редакция индексации определяется как не соответствующая целям Трудового кодекса и обеспечивающая компенсацию роста цен", - добавил член ОП РФ. Кроме того, по словам Машарова, индексация должна распространяться на всех работников без исключения.​

