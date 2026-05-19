Около тысячи отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму
2026-05-19T06:49+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - ПРАЙМ. Около тысячи отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
"Высокий (курортный – ред) сезон в республике Крым уже стартовал. В этому году в высокий сезон наших гостей будут встречать 1 112 средств размещения – это 973 отелей, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь" , - сказал Ганзий.
Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1,4 тысячи гостевых домов, их число к лету может вырасти до 1,5 тысяч, сказал министр.
