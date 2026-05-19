Россияне повысили инфляционные ожидания
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 19.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 2025 года – тогда было 12,6%. При этом в марте инфляционные ожидания выросли до 13,4% после 13,1% в феврале. Показатель в январе и декабре составлял 13,7%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая.
