https://1prime.ru/20260519/ozhidaniya-870049205.html

Россияне повысили инфляционные ожидания

Россияне повысили инфляционные ожидания - 19.05.2026, ПРАЙМ

Россияне повысили инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T15:50+0300

2026-05-19T15:50+0300

2026-05-19T15:50+0300

экономика

россия

финансы

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 2025 года – тогда было 12,6%. При этом в марте инфляционные ожидания выросли до 13,4% после 13,1% в феврале. Показатель в январе и декабре составлял 13,7%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая.

https://1prime.ru/20260519/rynok--870048701.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, банк россия