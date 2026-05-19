Пашинян вступил в новую перепалку с гражданами - 19.05.2026, ПРАЙМ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник в Ереване вступил новую перепалку с гражданами в рамках своей предвыборной агитации, в этот раз он поругался | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T00:01+0300

ЕРЕВАН, 18 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник в Ереване вступил новую перепалку с гражданами в рамках своей предвыборной агитации, в этот раз он поругался с карабахским армянином, спросив его, почему тот не погиб во время обострения конфликта. Ранее в понедельник Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав также уничтожить своих политических противников, в частности, экс-президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Подошедший к Пашиняну во время встречи с избирателями Артур Осипян упрекнул премьера в роспуске Минской группы ОБСЕ на фоне звучащих из Баку заявлений о планах переселения азербайджанцев в Армению. Креме того, он напомнил слова Пашиняна, что в Карабахе ничего построено не было. "Вы продвигаете азербайджанские нарративы... Да, вы не строили, вы только грабили... Я говорю, пусть эти карабахские псевдоэлиты проваливают отсюда... Почему ты остался жив? Почему вы не погибли?" - прокричал Пашинян в мегафон. Эту тему он продолжил в короткой беседе с журналистами. "Эти щенки, которые приходят и разглагольствуют, пусть объяснят, почему они живы, а наши парни погибли... Пусть он мне объяснит, почему он жив", - заявил Пашинян. При этом он заявил, что карабахский вопрос закрыт. "Кто бы ни захотел поднять вопрос Карабаха, будет иметь дело со мной, будет иметь дело с народом Армении. Карабахский вопрос закрыт", - заявил Пашинян. Двадцатого февраля 1988 года народные депутаты Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

