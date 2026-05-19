https://1prime.ru/20260519/pentagon-870025422.html

Пентагон заявил о сокращении числа призывников на Украине

Пентагон заявил о сокращении числа призывников на Украине - 19.05.2026, ПРАЙМ

Пентагон заявил о сокращении числа призывников на Украине

Количество призывников на Украине сокращается, подготовка в войсках вызывает проблемы, сообщил генинспектор Пентагона американскому конгрессу. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T00:31+0300

2026-05-19T00:31+0300

2026-05-19T00:31+0300

экономика

общество

мировая экономика

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870025422.jpg?1779139892

ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Количество призывников на Украине сокращается, подготовка в войсках вызывает проблемы, сообщил генинспектор Пентагона американскому конгрессу. "Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада", - говорится в докладе аудитора военного ведомства для конгресса. ВСУ не хватает численности, поддержки с воздуха и возможностей для прорыва, признали в докладе. "Это критически важное преимущество для Москвы", - констатировал генинспектор.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, всу