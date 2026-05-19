Пентагон заявил о сокращении числа призывников на Украине
Количество призывников на Украине сокращается, подготовка в войсках вызывает проблемы, сообщил генинспектор Пентагона американскому конгрессу. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T00:31+0300
ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Количество призывников на Украине сокращается, подготовка в войсках вызывает проблемы, сообщил генинспектор Пентагона американскому конгрессу.
"Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада", - говорится в докладе аудитора военного ведомства для конгресса.
ВСУ не хватает численности, поддержки с воздуха и возможностей для прорыва, признали в докладе.
"Это критически важное преимущество для Москвы", - констатировал генинспектор.
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ВСУ
Генинспектор Пентагона: количество призывников на Украине сокращается
