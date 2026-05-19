Полянский назвал главную проблему для обсуждения в ОБСЕ
Основной проблемой для обсуждения в ОБСЕ должна стать милитаризация Европы, но в организации избегают данного вопроса, заявил РИА Новости постоянный... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T01:01+0300
ЖЕНЕВА, 19 мая – ПРАЙМ. Основной проблемой для обсуждения в ОБСЕ должна стать милитаризация Европы, но в организации избегают данного вопроса, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что швейцарское председательство старается в рамках ОБСЕ организовать конференции, в которые пытается вернуть диалог, как прошедшая в Женеве конференция по ИИ в контексте мировой безопасности.
"Но мы обсуждаем какое-то мелкотемье, какие-то совершенно второстепенные вопросы, не замечая, как на Западе говорят, слона в комнате: что Европа готовится к войне с Россией, Европа милитаризируется. И вот это основная проблема, которой должно заниматься ОБСЕ: вернуть ситуацию к тому моменту, когда мы не смотрим друг на друга через прицел", - сказал постпред.
Он отметил, что у организации для этого есть весь инструментарий, но нет желания, а ОБСЕ "подсовывает какие-то второстепенные вопросы о том, как новые технологии могут помочь в дипломатии".
"Как нам, допустим, может помочь искусственный интеллект? Да, он может проанализировать огромный массив информации, он может дать нам все факторы о том, что у нас наступает кризис. Мы это и так знаем. У нас эти все факторы на столе. У нас у западных стран нет политической воли признать эти факторы и начать их решать", - указал он.
Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Постпред России при ОБСЕ Полянский: в организации избегают милитаризации Европы
