Премьер Болгарии призвал Европу начать переговоры по Украине

2026-05-19T05:18+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Болгарии Румен Радев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что Европе пора начать участвовать в переговорах по Украине, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). В сообщении сказано, что Радев, отвечая на вопрос о возможных переговорах о прекращении конфликта на Украине, заявил, что считает важным для Европы найти баланс между военными, экономическими и дипломатическими инструментами. "Пришло время для дипломатии, потому что долгая война истощает все стороны... Для нас неважно, будет ли это один переговорщик или команда. Важно, чтобы переговоры начались", - заявил болгарский премьер-министр, слова которого приводит агентство. Премьер Болгарии также выразил надежду, что переговоры по Украине начнутся в ближайшее время, говорится в публикации. Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.

