В России сократились продажи черной икры

Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, в стоимостном -... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T09:15+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, в стоимостном - на 12%, пишет газета "Коммерсант". "Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год к году, подсчитали в "Эвоторе" (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения). В денежном выражении оборот снизился на 12%", - говорится в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки "Честный знак", в январе-марте было выпущено 22,7 тонны осетровой икры, что на 33,8% меньше показателя за тот же период прошлого года. В свою очередь, в Рыбном союзе указывают на снижение производства на 7%, до 17 тонн в первом квартале, хотя в 2025 году динамика была обратной: выпуск увеличился на 9%, до 89 тонн. В Рыбном союзе предупредили, что не вся черная икра на рынке российского производства - часть продукции поставляется из-за рубежа, в частности из Китая. Импорт осетровой икры в Россию в январе-марте составил 4,3 тонны, сократившись в годовом выражении на 0,3% - это эквивалентно 16% от совокупного объема, ссылается газета на материалы "Честного знака".

