Продажи китайских автомобилей с пробегом в России выросли на 42%

2026-05-19T05:18+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом китайского производства в России по итогам апреля выросли на 42% в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости в "Газпромбанк Автолизинге". "Владельцев во второй весенний месяц нашли 33,8 тысячи машин из КНР, на 18% больше, чем в марте 2026 года, и на 42% больше, чем в апреле 2025 года", - говорится в сообщении. Рыночная доля "китайцев" среди машин с пробегом выросла за год в 1,5 раза и составила 6%. В компании добавили, что в сегменте б/у легковушек до трех лет на китайские марки пришлось 60% сделок, тогда как год назад их доля составляла 58%. В "Газпромбанк Автолизинге" уточнили, что лидерами рынка среди китайских марок стали те, которые представлены в России на протяжении длительного времени: Chery (+23%; 6,6 тысячи штук), Geely (+29%; 6,1 тысячи штук) и Haval (+49%; 5,1 тысячи штук). Отмечается, что всего в России за апрель было зафиксировано 567 тысяч перерегистраций легковых авто. Это на 14% больше, чем в марте, и на 7% больше, чем в апреле прошлого года. "В мае вторичный рынок в целом имеет все шансы опять оказаться выше отметки в полмиллиона сделок, а количество перерегистраций "китайцев", вероятнее всего, снова превысит 30 тысяч. С той оговоркой, что первая тройка наиболее популярных марок не изменится", - прогнозирует руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александр Корнев. При этом, по его словам, на более высокие позиции рейтинга популярности будут продвигаться те бренды, которые активно насыщали рынок новых машин в 2024-2025 годах и входили в топ-10 лучших в сегменте новых автомобилей.

