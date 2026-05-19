Путин сообщил, что рад посетить Пекин по приглашению Си Цзиньпина - 19.05.2026, ПРАЙМ
Путин сообщил, что рад посетить Пекин по приглашению Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. | 19.05.2026, ПРАЙМ
03:17 19.05.2026
 

Путин сообщил, что рад посетить Пекин по приглашению Си Цзиньпина

МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Глава государства записал видеообращение в преддверии официального визита в Китай, который состоится 19-20 мая.
"Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Путин.
Он отметил, что регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть российско-китайских усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их безграничного потенциала.
Путин во время официального визита в Китай проведет переговоры с Си Цзиньпином. Лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Предыдущий визит Путина в Китай состоялся 31 августа – 3 сентября 2025 года. Тогда президент РФ принял участие в российско-китайских переговорах, в саммите ШОС, присутствовал на военном параде в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
 
