Путин сообщил, что рад посетить Пекин по приглашению Си Цзиньпина

2026-05-19T03:17+0300

МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Глава государства записал видеообращение в преддверии официального визита в Китай, который состоится 19-20 мая. "Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Путин. Он отметил, что регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть российско-китайских усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их безграничного потенциала. Путин во время официального визита в Китай проведет переговоры с Си Цзиньпином. Лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле. Предыдущий визит Путина в Китай состоялся 31 августа – 3 сентября 2025 года. Тогда президент РФ принял участие в российско-китайских переговорах, в саммите ШОС, присутствовал на военном параде в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

россия, мировая экономика, китай, пекин, рф, владимир путин, си цзиньпин, шос