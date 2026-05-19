Путин назвал Си Цзиньпина давним добрым другом

Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T03:26+0300

МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. Глава государства записал видеообращение в преддверии официального визита в Китай, который состоится 19-20 мая. "Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Путин. Путин во время официального визита в Китай проведет переговоры с Си Цзиньпином. Лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.

