Путин назвал Си Цзиньпина давним добрым другом - 19.05.2026, ПРАЙМ
Путин назвал Си Цзиньпина давним добрым другом
Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T03:26+0300
03:26 19.05.2026
 

Путин назвал Си Цзиньпина давним добрым другом

МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом.
Глава государства записал видеообращение в преддверии официального визита в Китай, который состоится 19-20 мая.
"Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Путин.
Путин во время официального визита в Китай проведет переговоры с Си Цзиньпином. Лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
 
