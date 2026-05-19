Путин обратился к гражданам Китая с видеопосланием в преддверии своего визита - 19.05.2026, ПРАЙМ
Путин обратился к гражданам Китая с видеопосланием в преддверии своего визита
Добавлены подробности (3-8-й абзацы) | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T03:32+0300
03:32 19.05.2026
 

Путин обратился к гражданам Китая с видеопосланием в преддверии своего визита

Добавлены подробности (3-8-й абзацы)
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в преддверии своего официального визита в КНР обратился к гражданам республики с видеопосланием.
Как ранее сообщал журналистам помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, видеообращение было записано вместо традиционной статьи Путина в китайских СМИ.
"Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал президент в своем обращении.
Он указал на то, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. По словам Путина, их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на равных и вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
Путин подчеркнул, что Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в различных сферах - от политики до оборонной сферы. Он отметил, что искренне ценит настрой лидера КНР на долгосрочное сотрудничество с Россией.
Путин подчеркнул, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке, и заинтересованы в том, чтобы народы двух стран становились еще ближе. В этой связи он указал на то, что введение на взаимной основе безвизового режима между Россией и КНР не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами.
Он также выразил уверенность, что Россия и Китай вместе будут и далее делать все возможное для углубления партнерства ради динамичного развития двух стран и благополучия их народов, а также в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
"До скорой встречи в Пекине!" - добавил президент России.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедства. Российского лидера будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса.
 
