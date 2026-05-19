Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, передает корреспондент РИА Новости. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T19:02+0300

ПЕКИН, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, передает корреспондент РИА Новости. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная рабочая программа визита запланирована на среду, она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи стороны подпишут совместные документы, лидеры сделают заявления для СМИ. Позже в этот день Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Президент России также проведет отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и увидится с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал президента России во время его первого визита в КНР в 2000 году. Вечером в среду состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительным пунктом рабочей программы станет беседа Путина с председателем КНР за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отмечали в Кремле - Путин и Си Цзиньпин по-дружески и откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки.

