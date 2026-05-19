https://1prime.ru/20260519/putin-870060281.html
СМИ узнали, какой сигнал Путин и Си Цзиньпин послали Трампу
СМИ узнали, какой сигнал Путин и Си Цзиньпин послали Трампу - 19.05.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, какой сигнал Путин и Си Цзиньпин послали Трампу
Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай спустя четыре дня после отъезда американского лидера Дональда Трампа говорит о прочных связях между | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T23:12+0300
2026-05-19T23:12+0300
2026-05-19T23:12+0300
китай
россия
пекин
москва
владимир путин
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/13/870053594_0:123:3037:1831_1920x0_80_0_0_81fa088272918032a6c585c092757b71.jpg
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай спустя четыре дня после отъезда американского лидера Дональда Трампа говорит о прочных связях между Москвой и Пекином, пишет The Guardian."Это (визит российского президента – прим.ред.) подчеркивает глубокую связь между Путиным и китайским лидером. Они встречались более 40 раз, что значительно превосходит число встреч Си Цзиньпина с другими западными лидерами", — говорится в материале.Как предположил старший аналитик по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе Уильям Янг, слова которого приводит издание, Пекин напоминает Трампу, что у Китая "есть и другие прочные и надежные связи, на которые он может рассчитывать".Трамп 13-15 мая посетил Китай.Российский лидер во вторник прилетел в Китай с двухдневным официальным визитом.Основным рабочим днем поездки станет 20 мая — в этот день состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а затем и в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
https://1prime.ru/20260519/nato-870059804.html
китай
пекин
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/13/870053594_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_341f32ea28a2b2411ee2ba0f93fe567e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, пекин, москва, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин
КИТАЙ, РОССИЯ, Пекин, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
СМИ узнали, какой сигнал Путин и Си Цзиньпин послали Трампу
The Guardian назвала визит Путина в Китай сразу после отъезда Трампа символическим