СМИ узнали, какой сигнал Путин и Си Цзиньпин послали Трампу - 19.05.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, какой сигнал Путин и Си Цзиньпин послали Трампу
2026-05-19T23:12+0300
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай спустя четыре дня после отъезда американского лидера Дональда Трампа говорит о прочных связях между Москвой и Пекином, пишет The Guardian."Это (визит российского президента – прим.ред.) подчеркивает глубокую связь между Путиным и китайским лидером. Они встречались более 40 раз, что значительно превосходит число встреч Си Цзиньпина с другими западными лидерами", — говорится в материале.Как предположил старший аналитик по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе Уильям Янг, слова которого приводит издание, Пекин напоминает Трампу, что у Китая "есть и другие прочные и надежные связи, на которые он может рассчитывать".Трамп 13-15 мая посетил Китай.Российский лидер во вторник прилетел в Китай с двухдневным официальным визитом.Основным рабочим днем поездки станет 20 мая — в этот день состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а затем и в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай спустя четыре дня после отъезда американского лидера Дональда Трампа говорит о прочных связях между Москвой и Пекином, пишет The Guardian.
"Это (визит российского президента – прим.ред.) подчеркивает глубокую связь между Путиным и китайским лидером. Они встречались более 40 раз, что значительно превосходит число встреч Си Цзиньпина с другими западными лидерами", — говорится в материале.
Как предположил старший аналитик по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе Уильям Янг, слова которого приводит издание, Пекин напоминает Трампу, что у Китая "есть и другие прочные и надежные связи, на которые он может рассчитывать".
Трамп 13-15 мая посетил Китай.
Российский лидер во вторник прилетел в Китай с двухдневным официальным визитом.
Основным рабочим днем поездки станет 20 мая — в этот день состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а затем и в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
