Не на черный день: у Индии особые отношения с золотом - 19.05.2026, ПРАЙМ
Не на черный день: у Индии особые отношения с золотом
Не на черный день: у Индии особые отношения с золотом
Шри Шри Рави Шанкар, почетный доктор УрФУ, основатель Шри Шри Университета в Индии
Рави Шанкар
Почетный доктор УрФУ, основатель Шри Шри Университета в Индии
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сегодня весь мир сходит с ума по золоту. Причина — страх: перед нестабильностью, войнами, инфляцией, чужими решениями. Для многих золото превратилось в символ тревоги, а не подлинного благосостояния. Но в древней индийской культуре золото — это воплощение Лакшми, богини процветания. Её не преследуют в панике. К ней приходят через внутренний покой, праведный путь и чистоту намерений.
Экономика, которой управляет страх, обречена на лихорадку. А когда решения продиктованы ясностью и долгосрочной перспективой — это уже мудрость. Индия сейчас сознательно выбирает второе: укрепить свой суверенитет, снизить внешнюю зависимость, обеспечить устойчивость. Действия властей страны, на мой взгляд, говорят не о панике, а о продуманной стратегии.
Возвращение золота из зарубежных хранилищ — это шаг к усилению национального суверенитета. Долгие годы значительная часть индийского золотого резерва лежала за границей, в том числе в Великобритании и США. В условиях геополитической турбулентности и риска санкций (как это произошло с частью российских резервов) Дели стремится убрать внешние угрозы для своих стратегических активов.
Сосредоточение золота внутри страны даёт также больше гибкости для международных расчётов. В перспективе это может упростить прямые расчёты с партнёрами в золоте или в рамках золотовалютных схем, облегчить использование драгметалла как залога для финансирования, а также укрепить доверие к рупии на мировой арене.
Повышение импортных пошлин — это инструмент охлаждения внутреннего спроса. Индия — один из крупнейших потребителей золота в мире: его покупают и частные инвесторы, и ювелиры. Высокий спрос толкает цены вверх и создаёт инфляционное давление. Повышая пошлины, власти хотят сократить ввоз золота, сдержать рост внутренних цен и одновременно стимулировать переработку лома и вторичное использование металла. Кроме того, это помогает уменьшить дефицит торгового баланса: импорт золота традиционно составляет значительную часть отрицательного сальдо внешней торговли Индии.
Значит ли это, что страна готовится к кризису? Отчасти да, но не в смысле "запасаться на чёрный день". Речь идёт о долгосрочной устойчивости. Увеличение доли золота в резервах диверсифицирует активы и снижает зависимость от доллара и других валют, которые подвержены инфляции и геополитическим рискам. Золото всегда было надёжной страховкой от инфляции. В условиях глобального роста цен и мягкой денежно-кредитной политики ведущих центробанков этот актив становится особенно ценным. К тому же мощный золотой запас гарантирует Индии платёжный суверенитет: даже при санкциях или проблемах с долларовыми расчётами страна сможет поддерживать внешнюю торговлю.
Нынешняя волна распродаж среди инвесторов — естественная реакция на повышение пошлин. Удорожание импорта снижает маржинальность, а возврат золота на родину может восприниматься как сигнал к ужесточению регулирования. Однако в долгосрочной перспективе эти меры сделают рынок более прозрачным и управляемым, ослабят спекулятивную составляющую и создадут основу для стабильных цен и устойчивого спроса.
Автор: Шри Шри Рави Шанкар, почетный доктор УрФУ, основатель Шри Шри Университета в Индии

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

