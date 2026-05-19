https://1prime.ru/20260519/regiony-870028883.html

Названы регионы, где чаще всего покупают средства от клещей

Названы регионы, где чаще всего покупают средства от клещей - 19.05.2026, ПРАЙМ

Названы регионы, где чаще всего покупают средства от клещей

Треть онлайн-заказов средств для защиты от клещей приходится на Москву, на втором месте - Воронеж с 9%, а на третьем - Санкт-Петербург с 7% от общего числа... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T04:17+0300

2026-05-19T04:17+0300

2026-05-19T04:51+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

воронеж

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870028883.jpg?1779155503

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Треть онлайн-заказов средств для защиты от клещей приходится на Москву, на втором месте - Воронеж с 9%, а на третьем - Санкт-Петербург с 7% от общего числа продаж этих средств на "Мегамаркете", выяснили для РИА Новости аналитики маркетплейса. "Наибольшая доля заказов приходится на Москву - 34%. На втором месте - Воронежская область (9%), на третьем - Санкт-Петербург (7%). В топ также входят Краснодарский край, Новосибирская, Нижегородская, Свердловская, Ростовская и Брянская области", - говорится в исследовании. Причем, чаще всего средства приобретают для питомцев - в 2026 году на ветеринарные средства от клещей пришлось 39% всех покупок в категории товаров от паразитов и насекомых. Это больше, чем на аптечные средства для людей (34%) и дачные товары - репелленты, ловушки и аэрозоли (27%). Средний чек на защиту для домашних питомцев также выше: 1 827 рублей против 890 рублей в аптечной категории и 414 рублей в сегменте дачных товаров. "Разница в тратах не означает, что люди меньше заботятся о своей безопасности. Невысокий уровень трат в категории товаров для людей часто связан с тем, что многие проходят вакцинацию от клещевого энцефалита заранее, а в сезон покупают защитные спреи", - прокомментировал руководитель направления FMCG "Мегамаркета" Иван Пивкин. В исследовании также отметили, что защитить кошку от клещей стоит в два раза дешевле, чем собаку. Средний чек на средства для собак составляет 2 288 рублей, для кошек - 1 255 рублей. На собак приходится 77% продаж в сегменте, на кошек - 19%. Это объясняется тем, что собаки чаще бывают на улице и нуждаются в защите. Самые популярные средства для животных от клещей - таблетки (18%), капли (15%) и ошейники (6%). Для собственной защиты россияне закупают в аптеках противопаразитарный препарат, антисептики. Для использования на даче и на природе востребованы средства от насекомых, гели-бальзамы после укусов и аэрозоли. По данным аналитиков, средства от клещей чаще покупают женщины (60%), в среднем в возрасте от 35 до 44 лет.

москва

санкт-петербург

воронеж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, воронеж