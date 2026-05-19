Росимущество повторно выставило на торги бывшие активы Струкова

2026-05-19T01:37+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Росимущество повторно выставило на торги бывшие активы бизнесмена Константина Струкова, в том числе долю в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25%, за начальную стоимость в 162,02 миллиарда рублей с дальнейшим понижением цены, но не более чем до 81,01 миллиарда рублей, следует из данных торговой площадки "Росэлторг". Аукцион по продаже бывших активов Струкова, в том числе доли в ЮГК, который должен был пройти 18 мая, не состоялся, поскольку по окончании срока подачи заявок не была подано ни одной заявки на участие. Накануне Росимущество сообщило, что планирует объявить голландский аукцион по продаже ЮГК 19 мая, сбор заявок продлится до 25 мая, итоги будут подведены 26 мая. "Продать находящиеся в федеральной собственности акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" в количестве 149 816 388 208 штук, что составляет 67,2489% его уставного капитала… установить начальную цену акций (долей) в размере 162 020 038 001 рубль, минимальную цену предложения (цену отсечения) в размере 81 010 019 000 рублей 50 копеек", - говорится в документах торговой площадки. Торги пройдут в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Шаг понижения составит 2% от начальной суммы - 3,24 миллиарда рублей, при этом стоимость лота не опустится ниже 81,01 миллиарда рублей. Изъятые активы Струкова выставлены на аукцион единым пакетом за начальную стоимость в размере 162,02 миллиарда рублей. В материалах "Росэлторга" уточняется, что цена доли ЮГК составляет 140,437 миллиарда рублей. В частности, общая стоимость долей, выставляемых на аукцион, в ООО "Управляющая компания ЮГК" (100% долей) составляет 9,12 миллиарда рублей; ООО "Бизнес-Актив" (100% долей) - 542,403 миллиона рублей; ООО "Хоум" (100% долей) - 10,443 миллиарда рублей; ООО "Арбат-Сити" (80% долей) - 1 рубль; ООО "Уралтранскомплект" (100% долей) - 434,067 миллиона рублей; ООО Агрокомплекс "Экомодуль" (67% долей) - 529,802 миллиона рублей; ООО "Сады Предгорья" (67% долей) - 478 миллионов рублей; ООО "Погрузочно-транспортное управление" (100% долей) - 18 миллионов рублей; ООО "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод" (1% доли) - 13,469 миллиона рублей. Согласно материалам торговой площадки, подача заявок на участие в торгах осуществляется круглосуточно и заканчивается 25 мая, определение участников пройдет также 25 мая. Аукцион состоится 26 мая в 09.00 по московскому времени и до последнего предложения участников. Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 25 мая до 16.00 (по московскому времени) в размере 20% от начальной цены торгов - 32,404 миллиарда рублей. Порядка 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

