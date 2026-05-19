Рособрнадзор определил, за какие нарушения участника ЕГЭ могут удалить
2026-05-19T02:47+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Рособрнадзор определил, за какие нарушения участника ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, участника ЕГЭ могут удалить из пункта проведения экзамена за то, что он выполняет задания несамостоятельно, общается с другими сдающими в аудитории или имеет при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки.
Удаление также грозит за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы.
Кроме того, всем, кто находится в пункте проведения экзамена, запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может стать причиной удаления, следует из методических рекомендаций.
Уточняется, что акт об удалении составляется в двух экземплярах в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии, руководителя пункта, организатора и общественного наблюдателя (при наличии). Первый экземпляр акта выдается нарушившему правила участнику, а второй в тот же день направляется в ГЭК.
