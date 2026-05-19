Межгосударственные отношения России и Китая

Межгосударственные отношения России и Китая - 19.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Китая. Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях. Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза. Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года. Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как "отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху". ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпинь встречались более 40 раз. Президент России Владимир Путин более 20 раз посещал Китай с визитами и для участия в международных мероприятиях. Он посещал Китай чаще, чем любой другой мировой лидер. Председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию с визитами 11 раз – больше, чем любую другую страну. 20-22 марта 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. Это была первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок. В рамках государственного визита Си Цзиньпина в Россию был подписан пакет документов, в частности Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. 17-18 октября 2023 года президент России Владимир Путин посетил Китай с рабочим визитом. Он принял участие в III Международном форуме "Один пояс, один путь", выступив на церемонии его открытия. В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. 16-17 мая 2024 года президент России Владимир Путин посетил Китай с двухдневным государственным визитом. Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса. 16 мая в Доме народных собраний в Пекине состоялась беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. Затем российско-китайские консультации продолжились в расширенном составе. Обсуждались различные вопросы двустороннего взаимодействия, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. В тот же день Владимир Путин встретился с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном. Также президент России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь и совместно с Си Цзиньпинем выступил на торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и открытия годов культуры России и Китая. 17 мая Владимир Путин вместе с заместителем председателя КНР Хань Чжэном принял участие в церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, после которой состоялась беседа президента России с заместителем председателя КНР. В ходе государственного визита в Китай Владимир Путин посетил Харбинский политехнический университет и провел встречу с китайскими и российскими студентами и преподавателями вуза и возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. 3 июля 2024 года очередная рабочая встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась "на полях" саммита ШОС в Астане. 4 сентября 2024 года президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума. Хань Чжэн также принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). 12 сентября 2024 года президент России Владимир Путин встретился с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Китая Ван И. С российской стороны во встрече также принял участие секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Переговоры прошли в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. 22-24 октября 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казань для участия в саммите лидеров стран БРИКС. На полях саммита состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. 21 января 2025 года Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. 7-10 мая 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом. 8 мая в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином. Они начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций. 9 мая лидер КНР присутствовал на военном параде в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 20 июня 2025 года президент России Владимир Путин провел беседу с членом постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместителем премьера Государственного совета Китая Дин Сюэсяном. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума. 31 августа – 3 сентября 2025 года президент России Владимир Путин посетил КНР с четырехдневным официальным визитом. В рамках визита он принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине 2 сентября прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, состоялась также трехсторонняя встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. 3 сентября глава Российского государства присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, а затем – на торжественном приеме в Доме народных собраний. 4 февраля 2026 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая. 3-4 ноября 2025 года глава правительства России Михаил Мишустин совершил визит в Китай, в ходе которого 4 ноября 2025 года в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и 3 ноября 2025 года в Ханчжоу совместно с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном провел 30-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая. По итогам визита Россия и Китай подписали 15 совместных документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта. Успешно функционируют возглавляемые вице-премьерами пять межправительственных комиссий, несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп. Поддерживается активный контакт на уровне глав внешнеполитических ведомств. 20 февраля 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился c министром иностранных дел Китая Ван И в Йоханнесбурге "на полях" СМИД "Группы двадцати". 31 марта – 1 апреля 2025 года министр иностранных дел КНР Ван И посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого он был принят президентом России Владимиром Путиным. С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с китайской стороны – чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и помощник министра иностранных дел Лю Бинь. Состоялась также двусторонняя встреча Сергея Лаврова и Ван И. 28 апреля 2025 года Сергей Лавров и Ван И провели очередную рабочую встречу на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 10 июля 2025 года главы внешнеполитических ведомств России и КНР провели встречу в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. 13-15 июля 2025 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Пекин, где принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Состоялись переговоры с главой МИД КНР Ван И. Сергей Лавров также был принят председателем КНР Си Цзиньпином. Очередные переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Китая прошли 2 декабря 2025 года в Москве. 14-15 апреля 2026 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил официальный визит в Китай, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства был принят председателем КНР Си Цзиньпином и провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы. 29 июля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи на полях Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве (Швейцария). 25-26 августа 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации посетил Китай с официальным визитом. 25 августа состоялась встреча Вячеслава Володина с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. 26 августа Вячеслав Володин во главе делегации Госдумы прибыл в Чанчунь, где возложил венок к памятнику советским летчикам, сражавшимся за свободу Китая, а также встретился с руководством провинции Цзилинь – региона, имеющего протяженную границу с Приморским краем. В ходе визита в Пекин Вячеслав Володин также был принят председателем КНР Си Цзиньпином. 4-5 сентября 2025 года заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун посетил Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. На полях мероприятия состоялась встреча Владимира Путина с Ли Хунчжуном. На регулярной основе организуются консультации по стратегической безопасности – 2 декабря 2025 года в Москве состоялся их 20-й раунд. Россия и Китай продуктивно взаимодействуют на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, АТЭС и в других форматах. Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах. Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань. С самого начала украинского конфликта Китай занял сбалансированную позицию, высказался за скорейшее достижение мирного урегулирования. При этом официальные представители КНР неоднократно публично заявляли о понимании истинных первопричин конфликта, указывая на деструктивную роль США и их сателлитов в разжигании этого конфликта, призывали к учету интересов в области безопасности всех вовлеченных сторон. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. В феврале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем – 250 миллиардов долларов в год. По данным главного таможенного управления КНР, в 2025 году объем российско-китайской торговли составил 228,1 миллиарда долларов, уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 6,9%. Объем российского экспорта в КНР составил 124,8 миллиарда долларов (-3,9%), импорт – 103,3 миллиарда долларов (-10,4%). В январе-марте 2026 года, по данным таможни КНР, товарооборот Китая и России вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 61,257 миллиарда долларов. Китай за первые три месяца 2026 года ввез в Россию товаров на 27,666 миллиарда долларов, рост по сравнению с январем-мартом 2025 года составил 22,1%. Поставки из РФ в КНР выросли на 9,5%, составив 33,591 миллиарда долларов. Китай в течение последних 13 лет занимает позицию главного делового партнера РФ, а Россия среди внешнеторговых контрагентов КНР занимает пятое место. Китай занимает первое место среди стран-покупателей российского продовольствия. По оценкам, за 11 месяцев 2025 года Россия поставила на китайский рынок продукции АПК стоимостью свыше 6,7 миллиарда долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем увеличился на 14%. КНР остается крупнейшим импортером российского рапсового масла, мороженой рыбы, ракообразных, мяса птицы, говядины, овса, семян льна, гречихи, соевых бобов. В структуре российских поставок аграрной продукции в Китай крупнейшей категорией в 2025 году являлась мороженая рыба. За период с января по ноябрь ее отгрузки выросли на 44% относительно аналогичного прошлогоднего показателя, до 1,3 миллиарда долларов. Около половины этого объема приходится на мороженый минтай, 18% – треску, 10% – сельдь, 9% – лососевые. На втором месте - рапсовое масло: за 11 месяцев отгрузки в Китай превысили 1,2 миллиарда долларов, что на 42% больше того же периода 2024 года. Традиционно КНР - ключевой покупатель отечественного рапсового масла. Крабы замыкают топ-3 самых поставляемых из России в Китай продуктов АПК. За 11 месяцев стоимостный объем отгрузок крабов в Китай вырос на 6% и превысил 1 миллиард долларов. Подавляющая часть пришлась на живых, свежих и охлажденных крабов. Также в топ-5 ведущих категорий входит горох, которого за январь-ноябрь 2025 года поставлено из России в Китай на 380 миллионов долларов (в 2 раза больше аналогичного периода 2024 года), и семена льна (около 370 миллионов долларов, +57%). По оценкам "Агроэкспорта", к 2030 году потенциал российского экспорта аграрной продукции в Китай оценивается на уровне более 11 миллиардов долларов. Китайские аграрные предприятия активно инвестируют в российское сельское хозяйство. Страны сотрудничают в таких сферах, как производство сои, кукурузы и других культур, выращивание овощей в теплицах, животноводство и птицеводство. В настоящее время более 90% двусторонних расчетов переведено в национальные валюты. Российский экспортный центр с 2024 года организует в Китае фестивали-ярмарки "Сделано в России". КНР входит в число крупнейших инвесторов в российскую экономику. По данным Евразийского банка развития, объем накопленных вложений Китая в Россию увеличился с 7,3 миллиарда долларов в 2016 году до 17,4 миллиарда долларов в первой половине 2025 года. На долю России приходится 55% всех накопленных инвестиций Китая в государства ЕАЭС (31,5 миллиарда долларов). Отраслевая структура вложений отражает концентрацию на сырьевом и промышленном секторах. На сырьевой сектор приходится 50,5% портфеля (8,8 миллиарда долларов). Обрабатывающая промышленность аккумулирует еще 39%, выступая вторым ключевым направлением инвестиций из Китая. Осуществляются или готовятся к реализации около 90 приоритетных российско-китайских проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов в таких областях, как промышленное производство, транспорт, логистика, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Россия является одним из крупнейших экспортером топлива на китайский рынок. Первые трубопроводные поставки газа в Китай – по газопроводу "Сила Сибири" – начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году они выросли в два с половиной раза – до 10,4 миллиарда кубометров. С 1 декабря 2024 года МГП "Сила Сибири" работает на максимальной проектной мощности – 38 миллиардов кубометров газа в год. По итогам 2025 года, экспорт газа в Китай по МГП Сила Сибири-1 составил 38,8 миллиарда кубометров – это на 24,8% больше, чем в 2024 году. В начале февраля 2022 года "Газпром" подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) второй долгосрочный контракт – на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири - 2" и его продолжения через Монголию – газопровода "Союз Восток" – экспорт газа в Китай может быть увеличен до 50 миллиардов кубометров в год. "Дальневосточный" маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Китай. Газ по "дальневосточному" маршруту пойдет в январе 2027 года. 2 сентября 2025 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем в 2022 году. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов. По итогам 2025 года Россия поставила Китаю 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,14% меньше, чем за 2024 год. В стоимостном выражении закупка нефти в России в 2025 году обошлась Китаю в 49,802 миллиарда долларов, что на 20,4% меньше, чем в 2024 году. Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. За последние пять лет товарооборот Дальнего Востока с КНР удвоился и составляет 1,7 триллиона рублей. На территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток с участием китайского капитала реализуется 65 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1 триллион рублей. Проекты с участием китайских компаний в общем объеме инвестиций на Дальнем Востоке составляют 10%. В ряде крупных проектов китайские компании являются технологическими партнерами, выполняют работу по строительству новых предприятий, участвуют в пусковых работах. Российская сторона пригласила китайских партнеров к дальнейшему развитию Северного морского пути. В 2024 году предприятие "Росатома" и китайская судоходная компания подписали соглашение о намерениях по организации круглогодичной контейнерной линии между портами России и Китая с использованием акватории Северного морского пути. Для этого создано совместное предприятие для проектирования и строительства судов-контейнеровозов высокого ледового класса и совместного оперирования арктической контейнерной линией. В 2023 году китайская судоходная компания купила суда для контейнерных перевозок по СМП, обучила команды работе на этих судах и провела первые семь рейсов. В 2024 году их стало вдвое больше. В 2025 году китайские судоходные компании выполнили по этому маршруту 22 рейса. 3 ноября 2025 года Россия и Китай подписали меморандум об обучении экипажей китайских судов для работы в арктических условиях. Обучение специалистов из Китая будет осуществляться по международным стандартам на базе Морского государственного университета имени адмирала Невельского и Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Москва и Пекин сотрудничают в атомной отрасли. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. 19 мая 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае – на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Ввод новых блоков Тяньваньской АЭС в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы, АЭС "Сюйдапу" – на 2027-2028 годы. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ Особое значение во всем комплексе двусторонних отношений имеет тесное взаимодействие России и Китая в военной сфере. На регулярной основе проводятся совместные командно-штабные, военно-морские, военно-воздушные и антитеррористические учения. Важным компонентом являются совместные воздушные и морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и акватории Индийского океана. Сотрудничество двух стран в военной и военно-технической сферах не направлено против третьих стран и осуществляется исключительно в соответствии с нормами и принципами международного права. Первостепенное внимание уделяется уходу за российскими и советскими воинскими захоронениями, расположенными в Китае. На территории КНР находится 83 воинских мемориальных объекта, из которых 59 воинских захоронений и 24 памятника. Практическую работу по уходу за ними и их содержанию осуществляет представительство Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Китае. Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества. Флагманом двустороннего сотрудничества в образовательной сфере выступает Совместный университет, созданный в Шэньчжэне на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института. В нем обучаются свыше 2,5 тысяч студентов. На его площадке открыт комплекс научных центров и лабораторий, в том числе по изучению русского языка и тестированию на его знание как иностранного. В 2006 году была начата традиция проведения перекрестных годов. Были организованы национальные Годы России и Китая. Затем состоялись Годы русского и китайского языков, Годы молодежных обменов, Годы туризма и др. По решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2024-2025 годы были объявлены Годами культуры России и Китая. Всего в рамках перекрестных Годов культуры состоялось более 400 мероприятий по всем направлениям искусства. В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области образования 2026-2027 годы объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Осуществляется сотрудничество в области туризма. С 15 сентября 2025 года КНР ввела на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, а в декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ об аналогичных мерах для китайских граждан до 14 сентября 2026 года. В начале апреля 2026 года стало известно, что Пекин уведомил Москву о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год. По итогам 2025 года количество поездок россиян в Китай увеличилось до 2,47 миллиона. Это стало вторым значением в современной истории - рекордом являются 2,6 миллиона поездок в 2019 году. Россия в 2025 году приняла более 830 тысяч китайских туристов, однако это на 1,6% меньше, чем годом ранее. По данным Ассоциации туроператоров России, каждый второй иностранный турист в 2025 году приехал в Россию из Китая.

