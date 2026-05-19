День фармацевтического работника в России - 19.05.2026, ПРАЙМ

День фармацевтического работника отмечается в России во вторник. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T01:01+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. День фармацевтического работника отмечается в России во вторник. Ниже приводится справочная информация. 19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года. Именно в этот день в 1581 году в России с разрешения царя Ивана Грозного открылась первая аптека. Помимо продажи лекарств, она занималась их изготовлением. С предложением ввести этот праздник обратился Минздрав России. Решение об учреждении профессионального праздника было принято на Всероссийском съезде фармацевтических работников в апреле 2014 года. Фармацевт (греч. pharmakeutes – приготавливающий целебные снадобья, лекарства) – специалист с высшим или средним фармацевтическим образованием, имеющий право заниматься фармацевтической деятельностью, а именно оптовой и розничной торговлей лекарственными средствами и их изготовлением на предприятиях оптовой торговли и в аптечных учреждениях. Первые иностранные медики появились в России еще в XV веке. В царствование Ивана Грозного их было приглашено уже немалое количество. Одним из них – английским аптекарем Джемсом Френчем – в 1581 году была учреждена первая русская аптека. "Верхняя государева аптека" располагалась в Московском Кремле и была предназначена только для нужд царского двора. В 1620 году рядом с Кремлем был учрежден Аптекарский приказ. Возглавил его боярин, пользовавшийся особым доверием царя. Врачебный персонал приказа составляли доктора, лекари, их ученики, цирюльники, аптекари и их ученики. В задачу Аптекарского приказа входило наблюдение за лечением царской семьи и изготовление лекарств. В 1654 году открылась первая русская Лекарская школа. Дети стрельцов, дьяков и служащих учились медицинской ботанике и работали в лабораториях. В 1672 году при Алексее Михайловиче в Москве открыли первую общедоступную аптеку. "Нижняя государева аптека" располагалась на Ильинке. Вскоре такие аптеки появились в Вологде и Казани. Существенная реорганизация аптечного дела в России произошла при Петре I. В 1700 году император подписал указ об аптеках, согласно которому производство и продажа лекарств должны были осуществляться только посредством аптек. Первоначально аптеки открывали при военных и военно-морских госпиталях, а также при крупных воинских частях. Через год, в 1701 году, Петр I повелел организовать продажу лекарств для жителей столицы в частных аптеках, и в течение 12 лет в Москве были открыты восемь таких учреждений. В 1721 году управление всеми аптечными делами передали Медицинской канцелярии, по инициативе которой стали организовываться городские аптеки: с 1721 года – в Санкт-Петербурге (с 1914 года – Петроград, с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) и губернских городах, с 1739 года – в провинциях. Во второй половине XVIII века подход к аптечному делу изменился. Появились первые российские фармакопеи – единые перечни лекарств для всей страны. В 1789 году выпустили утвержденный прейскурант цен на все медикаменты – Аптекарскую таксу, а также Аптекарский устав – профессиональный кодекс аптекарей. Утвержденный в 1836 году новый Аптекарский устав разрешил открывать аптеки всем желающим, однако устанавливал возрастной ценз для хозяина заведения (старше 25 лет) и требовал наличия у него звание аптекаря или провизора. Первые шаги по организации академического фармацевтического образования в России были сделаны в 1804 году – Казанский университет начал подготовку фармацевтов с высшим образованием. В 1808 году в Императорской медико-хирургической академии (сейчас Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова) было организовано фармацевтическое отделение. Это была первая высшая школа в России, готовившая фармацевтов высшей квалификации. Срок обучения составлял четыре года, а с 1831 года курс стал трехлетним. В 1888 году получать фармацевтическое образование разрешили женщинам. Они могли поступать в качестве учениц в аптеку, а затем экзаменоваться на звание гезеля (помощника аптекаря) с последующим получением звания провизора. В 1901 году в Санкт-Петербурге Антонина Лесневская – первая женщина-провизор в Российской империи – открыла первую женскую аптеку в стране. К концу XIX века подготовка аптечных кадров велась в Императорской военно-медицинской академии, Московском (сейчас Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова), Дерптском (сейчас Тартуский университет), Харьковском (сейчас Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина), Казанском (сейчас Казанский (Приволжский) федеральный университет) и Киевском (сейчас Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) университетах на провизорских курсах. В 1898 году началось становление фармацевтической промышленности в России, когда согласно закону "О фабричном производстве сложных фармацевтических препаратов" было разрешено открытие фабричных производств лекарств. Накануне Первой мировой войны (1914-1918) фармацевтических предприятий в России было около 400. Правила аптечного дела, утвержденные еще в XVIII веке, с небольшими изменениями существовали до конца XIX века. Многие из них не только ограничивали расширение аптечных сетей, но и вели к тому, что люди не могли получить помощь. К 1910-м годам в Российской империи работало менее 5 тысяч аптек, при этом в некоторых городах не было ни одной. Ситуация стала меняться только после революции. В 1918 году согласно декрету Совета народных комиссаров все аптеки в стране национализировали. Их передали в ведение Народного комиссариата здравоохранения, который стал расширять сеть заведений. К 1940 году их стало почти вдвое больше – около 9,3 тысячи. Также открыли почти 14 тысяч аптечных пунктов и 149 галеново-фармацевтических фабрик и лабораторий. Подготовка фармацевтических кадров в послереволюционное время также коренным образом поменялась. В Москве начало работать химико-фармацевтическое отделение при Высших женских медицинских курсах, которое в октябре 1918 года было преобразовано в химико-фармацевтический факультет 2-го МГУ. В 1919 году в Петрограде был открыт первый фармацевтический институт (сейчас Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет). В 1921 году были открыты фармацевтические институты в Одессе, Харькове и Киеве, а в 1922 году – фармацевтический факультет при Тбилисском государственном университете. К 1940 году была сформирована система высшего и среднего фармацевтического образования: в СССР существовало 10 фармацевтических институтов, где обучалось свыше 5 тысяч студентов, и 65 фармацевтических школ, где получали образование 17,2 тысячи учащихся. В последующие годы материально-техническая база здравоохранения продолжала количественно и качественно развиваться. К началу 1965 года в СССР насчитывалось 19,2 тысячи аптек, а к 1976 году их число составляло уже 24,7 тысячи. К 1990 году аптечная сеть СССР являлась одной из самых развитых и крупных в мире. В 1990-е годы аптечные организации получили право на юридическую и экономическую самостоятельность, что привело к росту количества фармацевтических фирм. К концу 1990-х годов в России появились первые предприятия иностранных фармацевтических компаний. В России на конец декабря 2025 года насчитывалось 82,7 тысячи аптек. Это на 1,86 тысячи больше по сравнению с декабрем 2024 года. По примерным оценкам, в России трудятся порядка 220-240 тысяч фармспециалистов. На фоне введения западных санкций Россия столкнулась с проблемой ухода с ее рынка ряда зарубежных фармацевтических компаний. Кроме того, наложенные санкции оказали существенное влияние на процесс производства медикаментов в стране. Однако Россия успешно справилась с вызовами. В 2025 году стартовал национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья", направленный на достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарств и медизделий. Согласно проекту, к этому сроку доля отечественных медицинских изделий в общем объеме рынка должна достичь 40%, доля радиофармацевтических лекарств, производство которых осуществляется в России – 95%, доля лекарств по перечню стратегически значимых для медицинского применения, производство которых осуществляется в России по полному циклу, включая синтез фармсубстанции – 80%. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, выпуск лекарств в России в 2025 году вырос почти на 15,5%, а медицинских изделий – на 10%. Согласно информации базы данных "Производство ЛП в России" аналитической компании RNC Pharma, суммарный объем производства готовых лекарств в России по итогам 2025 года составил 999 миллиардов рублей (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). В 2025 году фармкомпании, локализованные в России, выпустили в обращение порядка 4,03 миллиарда упаковок готовых лекарств, что эквивалентно 85,1 миллиарда минимальных единиц дозирования. С 2020 по 2024 годы при поддержке государства было создано 13 новых лекарств и 50 видов медицинских изделий. В 2025 году зарегистрировано 25 международных непатентованных наименований отечественных лекарственных средств из перечня жизненно важных и необходимых, ранее не производящихся на территории России. Из этого списка 21 препарат входит в дорожную карту по локализации производства лекарственных препаратов нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья". С 2025 года в рамках технологического лидерства проходят клинические исследования и испытания оригинальные, не имеющие аналогов в мире 14 лекарственных препаратов и 23 медицинских изделия. Их внедрение запланировано с 2027 года. К ним относится вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, в которой, по предварительным оценкам, нуждаются порядка 20 миллионов человек. Также исследования проходит препарат "ЭнтероМикс" для лечения плотных раковых опухолей, около 600 тысяч новых случаев которых фиксируется ежегодно. Для купирования хронического болевого синдрома проводятся исследования инновационного неопиоидного препарата. Предварительно, его востребованность составит порядка 21 миллиона человек в год. Также исследуются пептидные препараты для лечения рака мочевого пузыря и желудочно-кишечного тракта, в которых нуждаются ежегодно более 80 тысяч пациентов. Организовано отечественное производство ранее не производившихся в России 992 медицинских изделий. Организовано производство 345 лекарственных препаратов. К ним относятся 25 наименований, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, ранее не производимых в России.

