Россия с уважением относится к истории Китая, заинтересована в сближении народов - Путин - 19.05.2026, ПРАЙМ
Россия с уважением относится к истории Китая, заинтересована в сближении народов - Путин
2026-05-19T03:23+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия с уважением относится к истории Китая и заинтересована в сближении народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. "В России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран", - сказал Путин в видеообращении в преддверии официального визита в КНР. Он отметил, что страны реализуют крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. "После успешного проведения перекрестных Годов культуры в январе стартовали российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже десятым подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве", - добавил Путин.
03:23 19.05.2026
 

Россия с уважением относится к истории Китая, заинтересована в сближении народов - Путин

БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
