Россия с уважением относится к истории Китая, заинтересована в сближении народов - Путин

Россия с уважением относится к истории Китая и заинтересована в сближении народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T03:23+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия с уважением относится к истории Китая и заинтересована в сближении народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. "В России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран", - сказал Путин в видеообращении в преддверии официального визита в КНР. Он отметил, что страны реализуют крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. "После успешного проведения перекрестных Годов культуры в январе стартовали российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже десятым подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве", - добавил Путин.

