Россия с уважением относится к истории Китая, заинтересована в сближении народов - Путин - 19.05.2026, ПРАЙМ
Россия с уважением относится к истории Китая и заинтересована в сближении народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T03:23+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия с уважением относится к истории Китая и заинтересована в сближении народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"В России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран", - сказал Путин в видеообращении в преддверии официального визита в КНР.
Он отметил, что страны реализуют крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества.
"После успешного проведения перекрестных Годов культуры в январе стартовали российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже десятым подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве", - добавил Путин.
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, РФ, Владимир Путин, Си Цзиньпин
