В России за год вырос спрос на курьеров
Спрос на курьеров в России за год увеличился почти в три раза, число предложений выросло до 31,8 тысячи, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть | 19.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Спрос на курьеров в России за год увеличился почти в три раза, число предложений выросло до 31,8 тысячи, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"С апреля 2025 года число вакансий для курьеров увеличилось почти в три раза – количество предложений выросло до 31,8 тысячи", - говорится в исследовании.
По данным исследования, выросло число вакансий и для кладовщиков. Работодатели разместили 16,3 тысячи предложений за месяц, что на 22% больше, чем год назад. Кроме того, продолжает расти спрос на водителей. Число вакансий увеличилось на 3% и составило 24,4 тысячи.
Согласно результатам исследования, популярность онлайн-торговли и развитие сервисов доставки продолжают стимулировать спрос на персонал в логистике. Компании усиливают найм сотрудников на всех этапах работы: от складской обработки до доставки заказов клиентам.
Анализ вакансий на рынке труда России был проведен в апреле 2026 года.
