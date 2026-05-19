Россия в марте втрое увеличила импорт пива из Казахстана - 19.05.2026, ПРАЙМ
Россия в марте втрое увеличила импорт пива из Казахстана
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия в марте более чем втрое в месячном выражении нарастила закупки пива из Казахстана - импорт превысил 1 миллион долларов, подсчитало РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. Так, РФ ввезла пиво из Казахстана на 1,4 миллиона долларов в марте против 386,4 тысячи в феврале. Сумма поставок, таким образом, подскочила в 3,5 раза за месяц. Помимо пива, Россия увеличила закупки и других напитков из Казахстана. Импорт сладкой газировки в марте вырос в 1,8 раза в месячном выражении - до 615,1 тысячи долларов. Также российские компании ввезли больше минеральной воды из Казахстана - сумма поставок выросла на 25%, до 302,1 тысячи долларов.
