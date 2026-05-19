https://1prime.ru/20260519/rossija-870031812.html

Россия в марте втрое увеличила импорт пива из Казахстана

Россия в марте втрое увеличила импорт пива из Казахстана - 19.05.2026, ПРАЙМ

Россия в марте втрое увеличила импорт пива из Казахстана

Россия в марте более чем втрое в месячном выражении нарастила закупки пива из Казахстана - импорт превысил 1 миллион долларов, подсчитало РИА Новости, изучив... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T06:46+0300

2026-05-19T06:46+0300

2026-05-19T06:46+0300

экономика

бизнес

россия

казахстан

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870031812.jpg?1779162375

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия в марте более чем втрое в месячном выражении нарастила закупки пива из Казахстана - импорт превысил 1 миллион долларов, подсчитало РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. Так, РФ ввезла пиво из Казахстана на 1,4 миллиона долларов в марте против 386,4 тысячи в феврале. Сумма поставок, таким образом, подскочила в 3,5 раза за месяц. Помимо пива, Россия увеличила закупки и других напитков из Казахстана. Импорт сладкой газировки в марте вырос в 1,8 раза в месячном выражении - до 615,1 тысячи долларов. Также российские компании ввезли больше минеральной воды из Казахстана - сумма поставок выросла на 25%, до 302,1 тысячи долларов.

казахстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан, рф