В России набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев
2026-05-19T07:31+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов набирают обороты в России, общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности, пишет газета "Известия".
"Накануне дачного сезона в российском сегменте интернета началась новая волна массовых объявлений, предлагающих россиянам купить растения с неправдоподобными характеристиками", - говорится в материале.
Чаще всего продавцы предлагают приобрести саженцы деревьев с необыкновенным урожаем, изображение которого сгенерировано искусственным интеллектом. Речь в том числе идет о продаже "тигровых груш", "малино-клубничных деревьев", красно-черных яблонь с мякотью плодов цвета угля, а также деревьев "колоновидной смородины".
В Общественной потребительской инициативе (ОПИ) расценивают эти действия как преднамеренный обман потребителей. "Мы столкнулись с принципиально новой, циничной формой обмана граждан, которую можно назвать "технологическим мошенничеством"... Под видом этих ИИ-галлюцинаций россиянам реализуют копеечные семена простой травы или обычные саженцы. Это не просто введение в заблуждение - это преднамеренный обман, поставленный на поток", - пояснил глава ОПИ Олег Павлов, его слова приводит издание.
В связи с этим общественники просят МВД и Генпрокуратуру провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. В своем обращении в правоохранительные органы ОПИ обращает внимание на то, что продавцы таких волшебных растений нарушают российское законодательство, например закон "О семеноводстве", нормы которого запрещают реализацию сортов, не включенных в Госреестр селекционных достижений, и закон "О защите прав потребителей" - несоблюдение права на достоверную информацию о товаре.
