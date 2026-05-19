Россия сократила поставки удобрений в Грузию

2026-05-19T11:43+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле впятеро в месячном выражении сократила поставки удобрений в Грузию - до 673 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, в апреле российские компании поставили на грузинский рынок удобрений на 673,3 тысячи долларов, а марте - на 3,1 миллиона. Таким образом, сумма экспорта упала в 4,6 раза за месяц. Наиболее резко Россия сократила поставки смешанных удобрений - до 412,7 тысяч долларов с 2,9 миллиона в марте. При этом сумма поставок азотных удобрений увеличилась - до 227,3 тысячи долларов с 188,9 тысячи месяцем ранее. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на грузинский рынок. Первой по сумме поставок стала Турция (783,4 тысячи долларов), а третьей - Италия (617,3 тысячи).

