Россия сократила поставки удобрений в Грузию - 19.05.2026, ПРАЙМ
Россия сократила поставки удобрений в Грузию
2026-05-19T11:43+0300
11:43 19.05.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле впятеро в месячном выражении сократила поставки удобрений в Грузию - до 673 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в апреле российские компании поставили на грузинский рынок удобрений на 673,3 тысячи долларов, а марте - на 3,1 миллиона. Таким образом, сумма экспорта упала в 4,6 раза за месяц.
Наиболее резко Россия сократила поставки смешанных удобрений - до 412,7 тысяч долларов с 2,9 миллиона в марте.
При этом сумма поставок азотных удобрений увеличилась - до 227,3 тысячи долларов с 188,9 тысячи месяцем ранее.
По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на грузинский рынок. Первой по сумме поставок стала Турция (783,4 тысячи долларов), а третьей - Италия (617,3 тысячи).
