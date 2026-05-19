Россия стала второй по стоимости поставок СПГ в ЕС
2026-05-19T13:20+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия в марте стала второй по стоимости поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз - экспорт в конце весны достиг максимальных с января прошлого года 933,3 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. По этому показателю страна уступила только США, чей экспорт сжиженного газа в ЕС в марте достиг 1,56 миллиарда евро. В то же время поставки трубопроводного газа в ЕС из России в марте составили 414 миллионов евро, увеличившись за месяц на 13,5%. Его крупнейшими покупателями были Венгрия (с закупками на 174,2 миллиона евро), Греция (103,7 миллиона евро) и Болгария (97,1 миллиона евро).
