https://1prime.ru/20260519/rossiya--870042712.html

Россия стала второй по стоимости поставок СПГ в ЕС

Россия стала второй по стоимости поставок СПГ в ЕС - 19.05.2026, ПРАЙМ

Россия стала второй по стоимости поставок СПГ в ЕС

Россия в марте стала второй по стоимости поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз - экспорт в конце весны достиг максимальных с января прошлого года | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T13:20+0300

2026-05-19T13:20+0300

2026-05-19T13:20+0300

энергетика

газ

сша

венгрия

греция

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/82754/67/827546740_0:128:2501:1534_1920x0_80_0_0_94dcc1f55fd3a691ee56095ef071a6eb.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия в марте стала второй по стоимости поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз - экспорт в конце весны достиг максимальных с января прошлого года 933,3 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. По этому показателю страна уступила только США, чей экспорт сжиженного газа в ЕС в марте достиг 1,56 миллиарда евро. В то же время поставки трубопроводного газа в ЕС из России в марте составили 414 миллионов евро, увеличившись за месяц на 13,5%. Его крупнейшими покупателями были Венгрия (с закупками на 174,2 миллиона евро), Греция (103,7 миллиона евро) и Болгария (97,1 миллиона евро).

https://1prime.ru/20260519/neft--870032800.html

сша

венгрия

греция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сша, венгрия, греция, ес, евростат