Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала второй по стоимости поставок СПГ в ЕС - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260519/rossiya--870042712.html
Россия стала второй по стоимости поставок СПГ в ЕС
Россия стала второй по стоимости поставок СПГ в ЕС - 19.05.2026, ПРАЙМ
Россия стала второй по стоимости поставок СПГ в ЕС
Россия в марте стала второй по стоимости поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз - экспорт в конце весны достиг максимальных с января прошлого года | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T13:20+0300
2026-05-19T13:20+0300
энергетика
газ
сша
венгрия
греция
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/82754/67/827546740_0:128:2501:1534_1920x0_80_0_0_94dcc1f55fd3a691ee56095ef071a6eb.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия в марте стала второй по стоимости поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз - экспорт в конце весны достиг максимальных с января прошлого года 933,3 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. По этому показателю страна уступила только США, чей экспорт сжиженного газа в ЕС в марте достиг 1,56 миллиарда евро. В то же время поставки трубопроводного газа в ЕС из России в марте составили 414 миллионов евро, увеличившись за месяц на 13,5%. Его крупнейшими покупателями были Венгрия (с закупками на 174,2 миллиона евро), Греция (103,7 миллиона евро) и Болгария (97,1 миллиона евро).
https://1prime.ru/20260519/neft--870032800.html
сша
венгрия
греция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82754/67/827546740_142:0:2357:1661_1920x0_80_0_0_9f0029640ef3eef9a54001bd2d0b1ca2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сша, венгрия, греция, ес, евростат
Энергетика, Газ, США, ВЕНГРИЯ, ГРЕЦИЯ, ЕС, Евростат
13:20 19.05.2026
 
Россия стала второй по стоимости поставок СПГ в ЕС

Россия в марте стала второй по стоимости поставок СПГ в ЕС

© AFP / Jiji Press/ StringerТанкер для транспортировки сжиженного природного газа
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа. Архивное фото
© AFP / Jiji Press/ Stringer
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия в марте стала второй по стоимости поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз - экспорт в конце весны достиг максимальных с января прошлого года 933,3 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
По этому показателю страна уступила только США, чей экспорт сжиженного газа в ЕС в марте достиг 1,56 миллиарда евро.
В то же время поставки трубопроводного газа в ЕС из России в марте составили 414 миллионов евро, увеличившись за месяц на 13,5%. Его крупнейшими покупателями были Венгрия (с закупками на 174,2 миллиона евро), Греция (103,7 миллиона евро) и Болгария (97,1 миллиона евро).
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Нефть дешевеет после заявления Трампа о приостановке атаки на Иран
08:06
 
ЭнергетикаГазСШАВЕНГРИЯГРЕЦИЯЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала