https://1prime.ru/20260519/rossiya-870037956.html

На Западе забили тревогу после заявления Минобороны России

На Западе забили тревогу после заявления Минобороны России - 19.05.2026, ПРАЙМ

На Западе забили тревогу после заявления Минобороны России

Запад напуган из-за учений российских вооруженных сил по подготовке и применению ядерных сил на территории Белоруссии, следует из материала Daily Express. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T12:16+0300

2026-05-19T12:16+0300

2026-05-19T12:16+0300

запад

белоруссия

россия

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860934023_0:36:2688:1548_1920x0_80_0_0_7911040a9f51e382f5cb6040fd30190d.jpg

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Запад напуган из-за учений российских вооруженных сил по подготовке и применению ядерных сил на территории Белоруссии, следует из материала Daily Express. "Российская армия начала трехдневные ядерные учения <…>, что несомненно, вызывает опасения", — сообщается в публикации.Во вторник Министерство обороны России объявило, что с 19 по 21 мая российские войска проведут учения, направленные на подготовку и использование ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В маневрах примут участие Ракетные войска стратегического назначения и дальняя авиация. В ведомстве подчеркнули, что главная цель учений — проверить уровень подготовки руководящего и оперативного состава, улучшить их навыки, отработать управление и взаимодействие при выполнении заданий.

https://1prime.ru/20260514/putin-869942009.html

запад

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, белоруссия, россия, минобороны рф