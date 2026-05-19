https://1prime.ru/20260519/rossiya-870050860.html
Решение США в отношении России вызвало ярость в Евросоюзе
Решение США в отношении России вызвало ярость в Евросоюзе - 19.05.2026, ПРАЙМ
Решение США в отношении России вызвало ярость в Евросоюзе
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис возмутился решением Соединенных Штатов ослабить санкции, касающиеся продажи российской нефти. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T16:56+0300
2026-05-19T16:56+0300
2026-05-19T16:56+0300
сша
москва
ближний восток
россия
скотт бессент
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696207_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_bb35eb801e22460b547803beca39a758.jpg
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис возмутился решением Соединенных Штатов ослабить санкции, касающиеся продажи российской нефти. "С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас подходящее время ослаблять давление на Россию", — цитирует его издание Euractiv.По его словам, это может увеличить доходы Москвы, которую она получает с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. "На самом деле, именно Россия выигрывает от войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо. Соответственно, нам нужно, если уж на то пошло, усилить это давление", — утверждает он. Ранее министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что США продлевают лицензию на морские поставки российской нефти еще на 30 дней. Предыдущая лицензия министерства финансов на поставки нефти из России истекла в субботу, 16 мая.
https://1prime.ru/20260519/ministr-870032051.html
https://1prime.ru/20260518/neft-870019059.html
сша
москва
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696207_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_46c46b92d68d2286c906b9a5723bcbc5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, ближний восток, россия, скотт бессент, ес
США, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РОССИЯ, Скотт Бессент, ЕС
Решение США в отношении России вызвало ярость в Евросоюзе
Еврокомиссар Домбровскис недоволен решением США смягчить санкции против российской нефти