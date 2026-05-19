Решение США в отношении России вызвало ярость в Евросоюзе - 19.05.2026, ПРАЙМ

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис возмутился решением Соединенных Штатов ослабить санкции, касающиеся продажи российской нефти. | 19.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис возмутился решением Соединенных Штатов ослабить санкции, касающиеся продажи российской нефти. "С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас подходящее время ослаблять давление на Россию", — цитирует его издание Euractiv.По его словам, это может увеличить доходы Москвы, которую она получает с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. "На самом деле, именно Россия выигрывает от войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо. Соответственно, нам нужно, если уж на то пошло, усилить это давление", — утверждает он. Ранее министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что США продлевают лицензию на морские поставки российской нефти еще на 30 дней. Предыдущая лицензия министерства финансов на поставки нефти из России истекла в субботу, 16 мая.

