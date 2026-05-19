Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решение США в отношении России вызвало ярость в Евросоюзе - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260519/rossiya-870050860.html
Решение США в отношении России вызвало ярость в Евросоюзе
Решение США в отношении России вызвало ярость в Евросоюзе - 19.05.2026, ПРАЙМ
Решение США в отношении России вызвало ярость в Евросоюзе
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис возмутился решением Соединенных Штатов ослабить санкции, касающиеся продажи российской нефти. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T16:56+0300
2026-05-19T16:56+0300
сша
москва
ближний восток
россия
скотт бессент
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696207_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_bb35eb801e22460b547803beca39a758.jpg
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис возмутился решением Соединенных Штатов ослабить санкции, касающиеся продажи российской нефти. "С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас подходящее время ослаблять давление на Россию", — цитирует его издание Euractiv.По его словам, это может увеличить доходы Москвы, которую она получает с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. "На самом деле, именно Россия выигрывает от войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо. Соответственно, нам нужно, если уж на то пошло, усилить это давление", — утверждает он. Ранее министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что США продлевают лицензию на морские поставки российской нефти еще на 30 дней. Предыдущая лицензия министерства финансов на поставки нефти из России истекла в субботу, 16 мая.
https://1prime.ru/20260519/ministr-870032051.html
https://1prime.ru/20260518/neft-870019059.html
сша
москва
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696207_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_46c46b92d68d2286c906b9a5723bcbc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, москва, ближний восток, россия, скотт бессент, ес
США, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РОССИЯ, Скотт Бессент, ЕС
16:56 19.05.2026
 
Решение США в отношении России вызвало ярость в Евросоюзе

Еврокомиссар Домбровскис недоволен решением США смягчить санкции против российской нефти

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис возмутился решением Соединенных Штатов ослабить санкции, касающиеся продажи российской нефти.
"С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас подходящее время ослаблять давление на Россию", — цитирует его издание Euractiv.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Министра финансов Украины выгнали из Франции после слов о России
07:07
По его словам, это может увеличить доходы Москвы, которую она получает с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
"На самом деле, именно Россия выигрывает от войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо. Соответственно, нам нужно, если уж на то пошло, усилить это давление", — утверждает он.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что США продлевают лицензию на морские поставки российской нефти еще на 30 дней. Предыдущая лицензия министерства финансов на поставки нефти из России истекла в субботу, 16 мая.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Вчера, 15:11
 
СШАМОСКВАБЛИЖНИЙ ВОСТОКРОССИЯСкотт БессентЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала