"Должна уйти". В Финляндии призвали к радиальным мерам из-за России - 19.05.2026, ПРАЙМ
"Должна уйти". В Финляндии призвали к радиальным мерам из-за России
В Европе необходимо сменить политический режим ради налаживания отношений с Россией и достижения мира, считает финский политик и член партии "Альянс свободы"...
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В Европе необходимо сменить политический режим ради налаживания отношений с Россией и достижения мира, считает финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Элита в Европе должна уйти, только смена режима в европейском политическом классе позволит нам надеяться на подлинный мир с Москвой. В противном случае это будут просто еще одни Минские соглашения, чтобы Европа выиграла время для перевооружения", — написал он в соцсети X.По словам политика, мира с Россией достичь не удастся, если у власти в ЕС остается политический класс, подстрекающий к войне и враждебно настроенный к Москве.Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.После начала СВО бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для затягивания времени, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.
Политик Мема призвал к смене режима в Европе ради мира с РФ

