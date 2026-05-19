Российский рынок акций находится вблизи значений закрытия понедельника - 19.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций находится вблизи значений закрытия понедельника
Российский рынок акций не демонстрирует яркой динамики во вторник из-за разнонаправленно влияющих факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 19.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций не демонстрирует яркой динамики во вторник из-за разнонаправленно влияющих факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.20 мск снижается на символические 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 2 667,37 пункта. При этом утреннюю сессию он начал "ростом" на 0,05%, а в начале основной - умеренно снижался. Рынок движется разнонаправленно: с одной стороны, поддержку индексам оказывает позитив, связанный с поездкой президента РФ в Китай и ожиданиями возможных переговоров о "Северному потоке - 2". С другой - все более заметным сдерживающим фактором становится крепкий рубль, который усиливает давление на экспортеров и ограничивает потенциал сырьевых бумаг, рассказывает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "Сессия проходит в режиме умеренного бокового движения после понедельничного снижения. Рубль на исторически крепких значениях съедает нефтяной ценовой позитив для экспортеров, хотя ожидается начало ослабления в летний период по мере накопления объема от Минфина. Дивидендная история X5 поддерживает потребительский сектор", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Западные фондовые площадки к середине дня не показывали единства в настроениях и ждали поступления сигналов с Ближнего Востока. Индексы Мосбиржи и РТС же испытывали неуверенность у района сопротивлений... Инвесторы в РФ, в свою очередь, ждут новостей из Китая, а также продолжают реагировать на отдельные корпоративные факторы", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения стоимости – акции ТМК (−1,45%), АФК "Система" (−1,28%), "Совкомфлота" (−1,18%), "Газпрома" (−1,15%) и "Новатэка" (−0,98%). В лидерах роста котировок - акции "Селигдара" (+3,96%), "Распадской" (+3,66%), ММК (+1,67%). Также привилегированные акции "Мечела" дорожают на 3%, обыкновенные акции – на 2,9% на новостях о росте цен на дальневосточный энергетический уголь до годового максимума, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Динамика рынка характеризуется консолидацией и отсутствием ярко выраженного тренда по широкому рынку. Ожидаем, что до конца сегодняшнего торгового дня индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2 640 – 2 700 пунктов",- прогнозирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". В свою очередь исход переговоров о "Силе Сибири 2" завтра в Пекине — главный вечерний ориентир для "Газпрома" и всего нефтегазового сектора, а для Центробанка инфляционный фон остается приемлемым, и аргументы в пользу июньского снижения ключевой ставки накапливаются, считает Силаев. При этом курс доллара рано или поздно все равно скорректируется вверх, что создаст отложенный позитивный эффект для рынка, поэтому давление крепкого рубля на индекс во многом уже нивелировано, заключает Лозовой.
