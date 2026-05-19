В РЖД раскрыли детали посадки в поезд по биометрии на новых маршрутах
2026-05-19T18:34+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Посадка в поезд по биометрии на двух новых маршрутах Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново, которую запустят летом, будет работать на "Ласточках" и только на начальных станциях отправления, сообщили РИА Новости в РЖД. Опция посадки пассажиров в поезд по биометрии заработала 8 апреля в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. За эти поезда отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД. Сесть на поезд по биометрии этим летом можно будет еще на двух направлениях: из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Уже этим летом сервис станет доступен еще на двух направлениях: Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново. Как и на стартовом этапе проекта, технология будет применяться на поездах "Ласточка" дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД", - сообщили в компании. "При этом сохраняется действующий принцип: посадка по биометрии возможна только на начальных станциях отправления", - добавили там. О точной дате старта на каждом из направлений, как указали в компании, будет объявлено дополнительно.
РЖД: посадка в поезд по биометрии будет работать только на начальных станциях отправления
