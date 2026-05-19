Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк выпустил первую в России методичку по внедрению ИИ - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260519/sberbank--870049625.html
Сбербанк выпустил первую в России методичку по внедрению ИИ
Сбербанк выпустил первую в России методичку по внедрению ИИ - 19.05.2026, ПРАЙМ
Сбербанк выпустил первую в России методичку по внедрению ИИ
Сбербанк выпустил первое в России руководство по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в производственный цикл цифровых компаний, рассказали РИА Новости в... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T16:17+0300
2026-05-19T16:17+0300
технологии
банки
бизнес
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Сбербанк выпустил первое в России руководство по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в производственный цикл цифровых компаний, рассказали РИА Новости в банке в кулуарах ЦИПР-2026. "Старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов представил руководство "AI-нативная трансформация процесса создания программного обеспечения" (AI-Disrupt PDLC)", - рассказали в кредитной организации. "Документ призван помочь собственникам бизнеса, ИТ-директорам, AI-руководителям и другим цифровым лидерам, которые планируют перестроить работу организации в парадигме, изначально ориентированной на искусственный интеллект (AI-Native)", - добавили там. Документ дает возможность российским компаниям повысить продуктивность благодаря ИИ-нативному подходу к разработке ПО, обеспечить долгосрочное технологическое преимущество через развитие собственной инженерной платформы. Кроме того, есть возможность высвободить творческий потенциал инженеров, делегировав рутину агентным системам, и создать корпоративные стандарты и платформенные практики для безопасного применения AI в регулируемой среде. В руководстве отмечено, что искусственный интеллект - это не просто инструмент, а системный переход, способ создания решений и управления организациями, который трансформирует бизнес-процессы и меняет мышление сотрудников. Когда ИИ-технологии встроены в технологический стек, компания получает возможность быстрее разрабатывать продукты будущего.
https://1prime.ru/20260512/ii-869877928.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a224f3d35ab6600411dd07ee956d08ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, банки, бизнес, сбербанк
Технологии, Банки, Бизнес, Сбербанк
16:17 19.05.2026
 
Сбербанк выпустил первую в России методичку по внедрению ИИ

Сбербанк выпустил первое в России руководство по внедрению ИИ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Сбербанк выпустил первое в России руководство по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в производственный цикл цифровых компаний, рассказали РИА Новости в банке в кулуарах ЦИПР-2026.
"Старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов представил руководство "AI-нативная трансформация процесса создания программного обеспечения" (AI-Disrupt PDLC)", - рассказали в кредитной организации.
"Документ призван помочь собственникам бизнеса, ИТ-директорам, AI-руководителям и другим цифровым лидерам, которые планируют перестроить работу организации в парадигме, изначально ориентированной на искусственный интеллект (AI-Native)", - добавили там.
Документ дает возможность российским компаниям повысить продуктивность благодаря ИИ-нативному подходу к разработке ПО, обеспечить долгосрочное технологическое преимущество через развитие собственной инженерной платформы.
Кроме того, есть возможность высвободить творческий потенциал инженеров, делегировав рутину агентным системам, и создать корпоративные стандарты и платформенные практики для безопасного применения AI в регулируемой среде.
В руководстве отмечено, что искусственный интеллект - это не просто инструмент, а системный переход, способ создания решений и управления организациями, который трансформирует бизнес-процессы и меняет мышление сотрудников. Когда ИИ-технологии встроены в технологический стек, компания получает возможность быстрее разрабатывать продукты будущего.
Урок информатики - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
В Госдуме предложили ввести основы работы с ИИ в школах
12 мая, 23:55
 
ТехнологииБанкиБизнесСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала