https://1prime.ru/20260519/sberbank--870049625.html

Сбербанк выпустил первую в России методичку по внедрению ИИ

Сбербанк выпустил первую в России методичку по внедрению ИИ - 19.05.2026, ПРАЙМ

Сбербанк выпустил первую в России методичку по внедрению ИИ

Сбербанк выпустил первое в России руководство по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в производственный цикл цифровых компаний, рассказали РИА Новости в... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T16:17+0300

2026-05-19T16:17+0300

2026-05-19T16:17+0300

технологии

банки

бизнес

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Сбербанк выпустил первое в России руководство по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в производственный цикл цифровых компаний, рассказали РИА Новости в банке в кулуарах ЦИПР-2026. "Старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов представил руководство "AI-нативная трансформация процесса создания программного обеспечения" (AI-Disrupt PDLC)", - рассказали в кредитной организации. "Документ призван помочь собственникам бизнеса, ИТ-директорам, AI-руководителям и другим цифровым лидерам, которые планируют перестроить работу организации в парадигме, изначально ориентированной на искусственный интеллект (AI-Native)", - добавили там. Документ дает возможность российским компаниям повысить продуктивность благодаря ИИ-нативному подходу к разработке ПО, обеспечить долгосрочное технологическое преимущество через развитие собственной инженерной платформы. Кроме того, есть возможность высвободить творческий потенциал инженеров, делегировав рутину агентным системам, и создать корпоративные стандарты и платформенные практики для безопасного применения AI в регулируемой среде. В руководстве отмечено, что искусственный интеллект - это не просто инструмент, а системный переход, способ создания решений и управления организациями, который трансформирует бизнес-процессы и меняет мышление сотрудников. Когда ИИ-технологии встроены в технологический стек, компания получает возможность быстрее разрабатывать продукты будущего.

https://1prime.ru/20260512/ii-869877928.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, бизнес, сбербанк