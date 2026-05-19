Сбербанк выпустил первую в России методичку по внедрению ИИ
Сбербанк выпустил первое в России руководство по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в производственный цикл цифровых компаний, рассказали РИА Новости в... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T16:17+0300
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Сбербанк выпустил первое в России руководство по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в производственный цикл цифровых компаний, рассказали РИА Новости в банке в кулуарах ЦИПР-2026. "Старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов представил руководство "AI-нативная трансформация процесса создания программного обеспечения" (AI-Disrupt PDLC)", - рассказали в кредитной организации. "Документ призван помочь собственникам бизнеса, ИТ-директорам, AI-руководителям и другим цифровым лидерам, которые планируют перестроить работу организации в парадигме, изначально ориентированной на искусственный интеллект (AI-Native)", - добавили там. Документ дает возможность российским компаниям повысить продуктивность благодаря ИИ-нативному подходу к разработке ПО, обеспечить долгосрочное технологическое преимущество через развитие собственной инженерной платформы. Кроме того, есть возможность высвободить творческий потенциал инженеров, делегировав рутину агентным системам, и создать корпоративные стандарты и платформенные практики для безопасного применения AI в регулируемой среде. В руководстве отмечено, что искусственный интеллект - это не просто инструмент, а системный переход, способ создания решений и управления организациями, который трансформирует бизнес-процессы и меняет мышление сотрудников. Когда ИИ-технологии встроены в технологический стек, компания получает возможность быстрее разрабатывать продукты будущего.
