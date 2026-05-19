"Селигдар" не будет участвовать в торгах на бывшие активы Струкова - 19.05.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" не будет участвовать в торгах на бывшие активы Струкова
"Селигдар" не будет участвовать в новых торгах на бывшие активы Струкова, в том числе ЮГК

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Полиметаллический холдинг "Селигдар" не планирует участвовать в голландском аукционе продажи 67,25% акций золотодобытчика ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) и других бывших активов бизнесмена Константина Струкова, сообщил РИА Новости представитель "Селигдара".
Ранее в мае Росимущество выставило на торги бывшие активы Струкова со стартовой ценой в 162 миллиарда рублей, в том числе долю в ЮГК за 140,437 миллиарда, но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Ведомство выставило их повторно на торги 19 мая в формате голландского аукциона с прежней начальной стоимостью. Итоги будут подведены 26 мая.
"Нет", - ответил представитель "Селигдара" на вопрос о том, планирует ли компания подавать заявку на повторный аукцион.
Порядка 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля по иску Генпрокуратуры. Ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
 
