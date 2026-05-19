Цена серебра снижается четвертый день подряд
Биржевая цена серебра заметно снижается во вторник, показатель находится в минусе четвертую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T19:26+0300
Экономика, Рынок, Торги, Comex, серебро
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра заметно снижается во вторник, показатель находится в минусе четвертую торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.07 мск цена июльского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падает на 4,06% относительно предыдущего закрытия - до 74,29 за тройскую унцию. Максимально показатель во вторник опускался на 5,3%, до 73,345 доллара.
Биржевая стоимость драгоценного металла снижается четвертый подряд торговый день, за это время она упала почти на 13%.
Кроме того, цена июньского фьючерса на золото по состоянию снижается на 60,8 доллара, или на 1,39%, - до 4 497,2 доллара за тройскую унцию.