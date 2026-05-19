Цена серебра снижается четвертый день подряд - 19.05.2026, ПРАЙМ
Цена серебра снижается четвертый день подряд
Биржевая цена серебра заметно снижается во вторник, показатель находится в минусе четвертую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 19.05.2026, ПРАЙМ
19:26 19.05.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра заметно снижается во вторник, показатель находится в минусе четвертую торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.07 мск цена июльского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падает на 4,06% относительно предыдущего закрытия - до 74,29 за тройскую унцию. Максимально показатель во вторник опускался на 5,3%, до 73,345 доллара.
Биржевая стоимость драгоценного металла снижается четвертый подряд торговый день, за это время она упала почти на 13%.
Кроме того, цена июньского фьючерса на золото по состоянию снижается на 60,8 доллара, или на 1,39%, - до 4 497,2 доллара за тройскую унцию.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
