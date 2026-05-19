СМИ: представители ЕС и США проведут переговоры по торговой сделке
2026-05-19T00:25+0300
БРЮССЕЛЬ, 19 мая - ПРАЙМ. Представители Евросоюза и США во вторник проведут переговоры по законодательному регулированию торговой сделки.
Ожидается, что встреча пройдет во французском Страсбурге, время ее начала неизвестно. Предыдущий раунд переговоров завершился 7 мая.
В понедельник представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что в ЕК верят в возможность достижения прогресса на пути к финальному варианту торговой сделки Брюсселя и Вашингтона по итогам переговоров 19 мая.
Кроме того, оптимизм в отношении результативного исхода нового раунда переговоров выразила и главный переговорщик от фракции Европарламента "Европейская народная партия" ЕНП депутат Желяна Зовко, сообщала газета Financial Times.
В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть условий торговой сделки.
Фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.
