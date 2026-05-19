Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: представители ЕС и США проведут переговоры по торговой сделке - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260519/smi-870025320.html
СМИ: представители ЕС и США проведут переговоры по торговой сделке
СМИ: представители ЕС и США проведут переговоры по торговой сделке - 19.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: представители ЕС и США проведут переговоры по торговой сделке
Представители Евросоюза и США во вторник проведут переговоры по законодательному регулированию торговой сделки. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T00:25+0300
2026-05-19T00:25+0300
мировая экономика
экономика
сша
брюссель
вашингтон
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
ек
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870025320.jpg?1779139529
БРЮССЕЛЬ, 19 мая - ПРАЙМ. Представители Евросоюза и США во вторник проведут переговоры по законодательному регулированию торговой сделки. Ожидается, что встреча пройдет во французском Страсбурге, время ее начала неизвестно. Предыдущий раунд переговоров завершился 7 мая. В понедельник представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что в ЕК верят в возможность достижения прогресса на пути к финальному варианту торговой сделки Брюсселя и Вашингтона по итогам переговоров 19 мая. Кроме того, оптимизм в отношении результативного исхода нового раунда переговоров выразила и главный переговорщик от фракции Европарламента "Европейская народная партия" ЕНП депутат Желяна Зовко, сообщала газета Financial Times. В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть условий торговой сделки. Фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.
сша
брюссель
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, брюссель, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, ек, financial times
Мировая экономика, Экономика, США, Брюссель, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Financial Times
00:25 19.05.2026
 
СМИ: представители ЕС и США проведут переговоры по торговой сделке

Financial Times: представители Евросоюза и США проведут переговоры по торговой сделке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 мая - ПРАЙМ. Представители Евросоюза и США во вторник проведут переговоры по законодательному регулированию торговой сделки.
Ожидается, что встреча пройдет во французском Страсбурге, время ее начала неизвестно. Предыдущий раунд переговоров завершился 7 мая.
В понедельник представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что в ЕК верят в возможность достижения прогресса на пути к финальному варианту торговой сделки Брюсселя и Вашингтона по итогам переговоров 19 мая.
Кроме того, оптимизм в отношении результативного исхода нового раунда переговоров выразила и главный переговорщик от фракции Европарламента "Европейская народная партия" ЕНП депутат Желяна Зовко, сообщала газета Financial Times.
В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть условий торговой сделки.
Фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБрюссельВАШИНГТОНДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСЕКFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала