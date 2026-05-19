Экономика Москвы вышла на высокий уровень после пандемии, заявил Собянин - 19.05.2026, ПРАЙМ
Экономика Москвы вышла на высокий уровень после пандемии, заявил Собянин
Экономика Москвы вышла на высокий уровень после пандемии, заявил Собянин
2026-05-19T20:55+0300
20:55 19.05.2026
 
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Экономика Москвы вышла на высокий уровень после пандемии, заявил член Бюро высшего совета партии "Единая Россия", мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр во вторник принял участие в пленарном заседании в рамках регионального отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!"
"За последние пять лет, прошедших с прошлых выборов, мы прошли и проходим очень сложный период истории нашей страны и нашего города. Этот период начался невиданной за последних десятилетия и столетия эпидемии, которая стала действительно серьезным, страшным испытанием. Но мы достойно прошли это испытание, мы обеспечили доступную и качественную медицинскую помощь для всех москвичей и спасли сотни тысяч жизней. В конечном итоге мы снова восстановили экономику после пандемии и вывели её на высокий уровень", - сказал Собянин в ходе выступления на форуме.
Мэр подчеркнул, что страна готовится к самому ответственному экзамену партийной жизни - к выборам в Государственную думу.
"Как всегда Единая Россия не только обещает, а отвечает за каждое слово, сказанное перед избирателями. Наша сложность в том, что мы отвечаем за все: не только за наши обещания, но и за то, что происходит в реальной жизни. За те проблемы, которые есть в нашей стране и в нашем городе, потому что мы взяли на себя такую ответственность и потому что люди нам поверили", - уточнил он.
 
