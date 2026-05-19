https://1prime.ru/20260519/sobyanin-870060996.html

Собянин назвал Москву крупнейшим центром креативных индустрий

Собянин назвал Москву крупнейшим центром креативных индустрий - 19.05.2026, ПРАЙМ

Собянин назвал Москву крупнейшим центром креативных индустрий

Почти 1,5 миллиона человек заняты в креативной экономике столицы, сообщил член Бюро высшего совета партии "Единая Россия", мэр Москвы Сергей Собянин. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T23:55+0300

2026-05-19T23:55+0300

2026-05-19T23:55+0300

экономика

россия

москва

сергей собянин

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866587029_0:29:3539:2019_1920x0_80_0_0_f40b57e927431a12f9c7d4d56fa230e7.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Почти 1,5 миллиона человек заняты в креативной экономике столицы, сообщил член Бюро высшего совета партии "Единая Россия", мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр во вторник принял участие в пленарном заседании в рамках регионального отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!". "Москва - крупнейший центр креативных индустрий: сегодня работает в этой отрасли, в смежных отраслях почти 1,5 миллиона человек, и это новое направление, без которого нам не обойтись", - сказал Собянин в ходе выступления на форуме. Мэр отметил, что по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей Москва вошла в тройку мегаполисов мира, это является результатом системной кропотливой работы в области культуры.

https://1prime.ru/20260519/sobyanin-870057618.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сергей собянин, единая россия