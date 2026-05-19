Собянин назвал Москву крупнейшим центром креативных индустрий
2026-05-19T23:55+0300
экономика
россия
москва
сергей собянин
единая россия
россия, москва, сергей собянин, единая россия
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Единая Россия
23:55 19.05.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов | Небоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Почти 1,5 миллиона человек заняты в креативной экономике столицы, сообщил член Бюро высшего совета партии "Единая Россия", мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр во вторник принял участие в пленарном заседании в рамках регионального отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".
"Москва - крупнейший центр креативных индустрий: сегодня работает в этой отрасли, в смежных отраслях почти 1,5 миллиона человек, и это новое направление, без которого нам не обойтись", - сказал Собянин в ходе выступления на форуме.
Мэр отметил, что по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей Москва вошла в тройку мегаполисов мира, это является результатом системной кропотливой работы в области культуры.
