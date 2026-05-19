Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соцфонд рассказал о повышении накопительных пенсий - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260519/sotsfond-870035535.html
Соцфонд рассказал о повышении накопительных пенсий
Соцфонд рассказал о повышении накопительных пенсий - 19.05.2026, ПРАЙМ
Соцфонд рассказал о повышении накопительных пенсий
Накопительные пенсии граждан России повысят на 17,3%, перерасчет проведут с 1 августа, сообщается на сайте Соцфонда РФ. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T11:03+0300
2026-05-19T11:03+0300
экономика
россия
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863527842_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2d2edd4edf0e76461905a334903e90a1.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Накопительные пенсии граждан России повысят на 17,3%, перерасчет проведут с 1 августа, сообщается на сайте Соцфонда РФ. "Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тысяч человек", - говорится в сообщении. В Соцфонде добавили, что повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования. Таким пенсионерам средства будут увеличены еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, – на 19,3%. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тысячи человек. Общий объем средств для проведения перерасчета составит 8,5 миллиарда рублей. Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты – 3 тысячи рублей.
https://1prime.ru/20260507/nadbavka-869745664.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863527842_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9abe5d08bd82a0f0140002413c20124a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ
11:03 19.05.2026
 
Соцфонд рассказал о повышении накопительных пенсий

Соцфонд: с 1 августа накопительные пенсии россиян повысят на 17,3 процента

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Накопительные пенсии граждан России повысят на 17,3%, перерасчет проведут с 1 августа, сообщается на сайте Соцфонда РФ.
"Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В Соцфонде добавили, что повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования.
Таким пенсионерам средства будут увеличены еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, – на 19,3%. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тысячи человек. Общий объем средств для проведения перерасчета составит 8,5 миллиарда рублей.
Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты – 3 тысячи рублей.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Россиянам рассказали о надбавке к пенсии за детей на иждивении
7 мая, 13:39
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала