Соцфонд рассказал о повышении накопительных пенсий
Накопительные пенсии граждан России повысят на 17,3%, перерасчет проведут с 1 августа, сообщается на сайте Соцфонда РФ. | 19.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Накопительные пенсии граждан России повысят на 17,3%, перерасчет проведут с 1 августа, сообщается на сайте Соцфонда РФ. "Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тысяч человек", - говорится в сообщении. В Соцфонде добавили, что повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования. Таким пенсионерам средства будут увеличены еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, – на 19,3%. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тысячи человек. Общий объем средств для проведения перерасчета составит 8,5 миллиарда рублей. Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты – 3 тысячи рублей.
Соцфонд: с 1 августа накопительные пенсии россиян повысят на 17,3 процента
