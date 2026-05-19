https://1prime.ru/20260519/sotsfond-870035535.html

Соцфонд рассказал о повышении накопительных пенсий

Соцфонд рассказал о повышении накопительных пенсий - 19.05.2026, ПРАЙМ

Соцфонд рассказал о повышении накопительных пенсий

Накопительные пенсии граждан России повысят на 17,3%, перерасчет проведут с 1 августа, сообщается на сайте Соцфонда РФ. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T11:03+0300

2026-05-19T11:03+0300

2026-05-19T11:03+0300

экономика

россия

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863527842_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2d2edd4edf0e76461905a334903e90a1.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Накопительные пенсии граждан России повысят на 17,3%, перерасчет проведут с 1 августа, сообщается на сайте Соцфонда РФ. "Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тысяч человек", - говорится в сообщении. В Соцфонде добавили, что повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования. Таким пенсионерам средства будут увеличены еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, – на 19,3%. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тысячи человек. Общий объем средств для проведения перерасчета составит 8,5 миллиарда рублей. Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты – 3 тысячи рублей.

https://1prime.ru/20260507/nadbavka-869745664.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф