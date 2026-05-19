Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде предложили использовать ГЧП для развития платформы "ГосЛог" - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260519/sovfedja-870029874.html
В Совфеде предложили использовать ГЧП для развития платформы "ГосЛог"
В Совфеде предложили использовать ГЧП для развития платформы "ГосЛог" - 19.05.2026, ПРАЙМ
В Совфеде предложили использовать ГЧП для развития платформы "ГосЛог"
В Совфеде предложили использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T05:03+0300
2026-05-19T05:03+0300
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870029874.jpg?1779156199
МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. В Совфеде предложили использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ "ГосЛог" (НЦТЛП "ГосЛог"), соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. В Минтрансе ранее отмечали, что платформа создается как государственная информационная система, определяющая единые стандарты цифрового взаимодействия для всех участников транспортно-логистической деятельности и органов государственного управления. Поправки в закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" разработаны в целях повышения эффективности внедрения и использования бюджетных средств при создании и (или) развитии национальной платформы РФ "ГосЛог", говорится в пояснительной записке. Авторами проекта выступили глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов и сенатор, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих. Документ есть в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время нормативно не закреплена возможность создания, развития, эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" за счет внебюджетных источников. Вместе с тем функционал (платформы - ред.)... с учетом сроков бюджетного процесса и дефицита бюджета может негативно повлиять на достижение эффектов от реализации НЦТЛП "ГосЛог" в установленные сроки", - говорится в пояснительной записке. Законопроектом предлагается установить возможность привлечения по решению правительства РФ иных лиц для создания, развития и эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" на основании соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения. "Реализация создания, развития и эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" на основе государственно-частного партнерства позволит обеспечить привлечение частных инвестиций и технологических компетенций национальных лидеров в сфере информационных технологий, предотвратит моральное устаревание внедряемых технологий, что в максимальной степени обеспечит технологический суверенитет транспортно-логистического комплекса Российской Федерации", - считают авторы. При этом сохраняется регулирующая роль государства в функционировании НЦТЛП "ГосЛог" как государственной информационной системы, а исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и право собственности на компоненты, образующие платформой "ГосЛог" принадлежат Российской Федерации. РФ также является обладателем информации, размещенной в НЦТЛП "ГосЛог". Сенаторы также обращают внимание на то, что отсутствует возможность полного взаимодействия федерального органа, уполномоченного на ведения реестра уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности, с экспедиторами в электронном виде. Кроме того, в настоящее время отсутствует возможность включения сведений о филиалах и представительствах иностранных юрлиц, включенных в госреестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц, в реестр экспедиторов. "Таким образом, фактически деятельность таких лиц на территории РФ не допускается. Вместе с тем такие филиалы и представительства уплачивают налоги в Российской Федерации", - говорится в документе. В связи с этим законопроектом предоставляется возможность включения сведений в реестр экспедиторов о филиалах и представительствах иностранных юрлиц, включенных в госреестр.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф
Экономика, РОССИЯ, РФ
05:03 19.05.2026
 
В Совфеде предложили использовать ГЧП для развития платформы "ГосЛог"

В Совфеде предложили использовать механизм ГЧП для развития платформы "ГосЛог"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. В Совфеде предложили использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ "ГосЛог" (НЦТЛП "ГосЛог"), соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство.
В Минтрансе ранее отмечали, что платформа создается как государственная информационная система, определяющая единые стандарты цифрового взаимодействия для всех участников транспортно-логистической деятельности и органов государственного управления.
Поправки в закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" разработаны в целях повышения эффективности внедрения и использования бюджетных средств при создании и (или) развитии национальной платформы РФ "ГосЛог", говорится в пояснительной записке. Авторами проекта выступили глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов и сенатор, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время нормативно не закреплена возможность создания, развития, эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" за счет внебюджетных источников. Вместе с тем функционал (платформы - ред.)... с учетом сроков бюджетного процесса и дефицита бюджета может негативно повлиять на достижение эффектов от реализации НЦТЛП "ГосЛог" в установленные сроки", - говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предлагается установить возможность привлечения по решению правительства РФ иных лиц для создания, развития и эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" на основании соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения.
"Реализация создания, развития и эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" на основе государственно-частного партнерства позволит обеспечить привлечение частных инвестиций и технологических компетенций национальных лидеров в сфере информационных технологий, предотвратит моральное устаревание внедряемых технологий, что в максимальной степени обеспечит технологический суверенитет транспортно-логистического комплекса Российской Федерации", - считают авторы.
При этом сохраняется регулирующая роль государства в функционировании НЦТЛП "ГосЛог" как государственной информационной системы, а исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и право собственности на компоненты, образующие платформой "ГосЛог" принадлежат Российской Федерации. РФ также является обладателем информации, размещенной в НЦТЛП "ГосЛог".
Сенаторы также обращают внимание на то, что отсутствует возможность полного взаимодействия федерального органа, уполномоченного на ведения реестра уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности, с экспедиторами в электронном виде.
Кроме того, в настоящее время отсутствует возможность включения сведений о филиалах и представительствах иностранных юрлиц, включенных в госреестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц, в реестр экспедиторов.
"Таким образом, фактически деятельность таких лиц на территории РФ не допускается. Вместе с тем такие филиалы и представительства уплачивают налоги в Российской Федерации", - говорится в документе.
В связи с этим законопроектом предоставляется возможность включения сведений в реестр экспедиторов о филиалах и представительствах иностранных юрлиц, включенных в госреестр.
 
ЭкономикаРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала