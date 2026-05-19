Главы МИД G20 обсудят в США преодоление глобальных экономических вызовов
Главы МИД G20 обсудят в США преодоление глобальных экономических вызовов и поддержку открытых рынков, следует из распространенного госдепом США заявления.
2026-05-19T06:12+0300
ВАШИНГТОН, 19 мая – ПРАЙМ. Главы МИД G20 обсудят в США преодоление глобальных экономических вызовов и поддержку открытых рынков, следует из распространенного госдепом США заявления.
Встреча пройдет с 30 по 31 октября в Атланте, штат Джорджия, сообщил госдеп.
"Обсуждения будут сосредоточены на усилении международной кооперации, противодействии глобальным экономическим вызовам, а также на поддержке открытых рынков и надежных цепочек поставок", – говорится в заявлении.
Уточняется, что американский лидер Дональд Трамп проведет заключительный саммит лидеров G20 с 14 по 15 декабря в Trump National Doral в Майами в штате Флорида.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Позднее Песков сообщил, что решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.
Госдеп: главы МИД G20 обсудят в США преодоление глобальных экономических вызовов
