Главы МИД G20 обсудят в США преодоление глобальных экономических вызовов

Главы МИД G20 обсудят в США преодоление глобальных экономических вызовов и поддержку открытых рынков, следует из распространенного госдепом США заявления. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T06:12+0300

ВАШИНГТОН, 19 мая – ПРАЙМ. Главы МИД G20 обсудят в США преодоление глобальных экономических вызовов и поддержку открытых рынков, следует из распространенного госдепом США заявления. Встреча пройдет с 30 по 31 октября в Атланте, штат Джорджия, сообщил госдеп. "Обсуждения будут сосредоточены на усилении международной кооперации, противодействии глобальным экономическим вызовам, а также на поддержке открытых рынков и надежных цепочек поставок", – говорится в заявлении. Уточняется, что американский лидер Дональд Трамп проведет заключительный саммит лидеров G20 с 14 по 15 декабря в Trump National Doral в Майами в штате Флорида. Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Позднее Песков сообщил, что решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.

