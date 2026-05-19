Верховный суд подтвердил статус общеизвестного для бренда "Столото"

2026-05-19T09:09+0300

МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух инстанций Суда по интеллектуальным правам (СИП), которые признали общеизвестным бренд "Столото", принадлежащий крупнейшему в России распространителю государственных лотерей - АО "Технологическая компания "Центр". Согласно материалам, имеющимся у РИА Новости, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова, изучив кассационную жалобу Роспатента, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. СИП в сентябре прошлого года отменил решение Роспатента, отказавшегося признавать знак общеизвестным в России. Этот статус присвоен ему судом для таких товаров, как "лотерейные билеты, включая билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей", и таких услуг, как "услуги по распространению лотерей" и "услуги розничной продажи лотерейных билетов". В то же время суд, как ранее и Роспатент, отказался присвоить знаку обслуживания "Столото" статус общеизвестного для услуг "организация лотерей". Роспатент в декабре 2024 года пришел к выводу, что ТК "Центр" является распространителем лотерей по договорам с двумя организаторами – ООО "Спортлото" и ООО "ГСЛ" ("Русское лото") - и, таким образом, не оказывает услуги по организации лотерей, а только по распространению. При этом, установило ведомство, значительная доля билетов - почти 1 миллиард с 2015 по 2022 год – была реализована через магазины, отделения почты, заправки, которые не доводят до потребителей информацию, что продают билеты по договору с ТК "Центр". Информации о ТК "Центр" нет и на самих билетах, в отличие от информации об организаторах, указал Роспатент в решении, которое оспаривала компания. Кроме того, на них используется не обозначение "Столото", которое просит признать общеизвестным заявитель, а обозначение "Столото у нас выигрывают!", говорилось в решении. В итоге Роспатент решил, что "не представляется возможным утверждать, что заявленное обозначение "Столото" на испрашиваемую дату 31 декабря 2021 года было узнаваемо и ассоциировалось у потребителей с заявителем АО "ТК "Центр". С первой инстанцией СИПа потом согласился президиум суда, отклонивший первую кассацию Роспатента. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором ФНС. "Столото" – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.

