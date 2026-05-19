Суд удовлетворил иск Минцифры к "Ростелекому"

2026-05-19T17:37+0300
МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России к компании "Ростелеком" о взыскании около 238 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости. На предварительном заседании в январе суд перешел к рассмотрению этого дела в закрытом режиме. Основания исковых требований не сообщались. К этому делу в статусе третьих лиц был привлечен ряд силовых ведомств. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат завершившегося во вторник разбирательства. Всего Минцифры с 4 по 15 декабря прошлого года направило в этот суд четыре иска к "Ростелекому" на общую сумму более 872 миллионов рублей.
Арбитраж Москвы удовлетворил иск Минцифры к "Ростелекому" на 238 млн рублей
