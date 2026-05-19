Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд удовлетворил иск Минцифры к "Ростелекому" - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260519/sud--870051885.html
Суд удовлетворил иск Минцифры к "Ростелекому"
Суд удовлетворил иск Минцифры к "Ростелекому" - 19.05.2026, ПРАЙМ
Суд удовлетворил иск Минцифры к "Ростелекому"
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России к компании "Ростелеком" о взыскании... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T17:37+0300
2026-05-19T17:37+0300
технологии
россия
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России к компании "Ростелеком" о взыскании около 238 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости. На предварительном заседании в январе суд перешел к рассмотрению этого дела в закрытом режиме. Основания исковых требований не сообщались. К этому делу в статусе третьих лиц был привлечен ряд силовых ведомств. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат завершившегося во вторник разбирательства. Всего Минцифры с 4 по 15 декабря прошлого года направило в этот суд четыре иска к "Ростелекому" на общую сумму более 872 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20260508/spiski-869775353.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, ростелеком
Технологии, РОССИЯ, Ростелеком
17:37 19.05.2026
 
Суд удовлетворил иск Минцифры к "Ростелекому"

Арбитраж Москвы удовлетворил иск Минцифры к "Ростелекому" на 238 млн рублей

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России к компании "Ростелеком" о взыскании около 238 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
На предварительном заседании в январе суд перешел к рассмотрению этого дела в закрытом режиме. Основания исковых требований не сообщались. К этому делу в статусе третьих лиц был привлечен ряд силовых ведомств.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат завершившегося во вторник разбирательства.
Всего Минцифры с 4 по 15 декабря прошлого года направило в этот суд четыре иска к "Ростелекому" на общую сумму более 872 миллионов рублей.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
В Госдуме призвали включить все российские банки в "белые списки" Минцифры
8 мая, 11:38
 
ТехнологииРОССИЯРостелеком
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала