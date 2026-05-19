Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для россиян
2026-05-19T11:51+0300
ДЖАКАРТА, 19 мая — ПРАЙМ. Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней, сообщил министр туризма и спорта страны Сурасак Пханчаренворакул. В список из 90 стран, в отношении которых будут рассмотрены изменения, входит и Россия. "Кабинет министров принял решение отменить 60-дневный безвизовый режим для более чем 90 стран и вернуться к прежним критериям", — заявил министр после заседания правительства, его слова приводит газета Khaosod. По его словам, новые параметры въезда теперь рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Власти намерены оценивать каждую страну отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов. Министр уточнил, что после отмены 60-дневного режима большинство иностранцев вновь смогут находиться в Таиланде без визы около 30 дней. Ранее власти Таиланда заявляли о намерении пересмотреть правила безвизового въезда на фоне случаев злоупотребления туристическим режимом и роста преступности среди иностранцев. 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал с 2024 года.
Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для десятков стран
