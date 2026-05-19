На Западе рассказали о неожиданном шаге Трампа в отношении Путина
Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединиться с Владимиром Путиным против Международного уголовного суда (МУС), сообщает... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T13:52+0300
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединиться с Владимиром Путиным против Международного уголовного суда (МУС), сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники. "Во время встречи Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с МУС, заявив, что их интересы совпадают", — говорится в материале.Собеседник газеты не уточнил, как именно отреагировал Си Цзиньпин на данное предложение. В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда, чью юрисдикцию Россия не признает, выдала ордер на "арест" Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российскую сторону, в частности, в якобы "депортации" детей, которых российские власти спасали от обстрелов со стороны Украины, эвакуируя из зоны конфликта в безопасные места. Как ранее сообщал Дмитрий Песков, обсуждать вопрос об "аресте" президента России со стороны МУС неприемлемо, так как Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любое его решение ничтожно с правовой точки зрения.
сша, китай, запад, россия, си цзиньпин, владимир путин, financial times, дональд трамп, мус
FT: Трамп предложил Си Цзиньпину и Путину объединить усилия против МУС