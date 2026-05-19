ЦБ определится с дальнейшими шагами по замороженным активам в ЕС - 19.05.2026, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
ЦБ определится с дальнейшими шагами по замороженным активам в ЕС
Банк России определится с дальнейшими действиями по замороженным в Евросоюзе активам после вступления решения суда по Euroclear в силу, заявил журналистам... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T13:56+0300
13:56 19.05.2026
 
ЦБ определится с дальнейшими шагами по замороженным активам в ЕС

Гузнов: ЦБ определится с дальнейшими действиями по замороженным активам в ЕС

АШХАБАД, 19 мая - ПРАЙМ. Банк России определится с дальнейшими действиями по замороженным в Евросоюзе активам после вступления решения суда по Euroclear в силу, заявил журналистам заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.
На прошлой неделе арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank.
"В нашем пресс-релизе по этому поводу было сказано о том, что мы не готовы давать комментарий до того, как решение вступит в силу, оно пока не вступило в законную силу. У Euroclear есть право на обжалование решения. После того, как все процедурные вопросы будут исчерпаны, наверное, тогда стоит говорить о дальнейших шагах", - сказал Гузнов в кулуарах пятого форума парламентариев государств-членов ЕАГ в Ашхабаде.
В прошлую пятницу ЦБ сообщил, что продолжает работу по оспариванию незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России. Также регулятор сообщал, что Совет ЕС должен предоставить свою позицию по активам РФ до конца мая.
Банк России 12 декабря прошлого года подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы.
