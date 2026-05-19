ЦБ объявил официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 17,34 копейки - до 10,4545 рубля, доллара - на 1,06 рубля, до 71,2926 рубля, евро - на... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T17:55+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 17,34 копейки - до 10,4545 рубля, доллара - на 1,06 рубля, до 71,2926 рубля, евро - на 1,29 рубля, до 82,7871 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ объявил официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня на среду - 10,45 рубля, доллара - 71,29, евро - 82,79
