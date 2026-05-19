Биржевые цены на кофе арабика вернулись к минимумам 2024 года
2026-05-19T12:02+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика во вторник вновь достигли самого низкого уровня с ноября 2024 года и опустились до 5815 долларов за тонну, следует из данных торгов. По состоянию на 11.31 мск стоимость июльского фьючерса на кофе арабика снижается на 0,17% относительно предыдущего закрытия - до 2,6375 доллара за фунт (около 5815 долларов за тонну). При этом минутами ранее показатель составил 2,6325 доллара за фунт (около 5804 долларов за тонну), что стало самой низкой отметкой с 13 ноября 2024 года. Стоимость арабики уменьшается второй месяц подряд: с начала мая снижение составило 7,7% после уменьшения апреля на 4,3%. А ранее в мае цена опустилась ниже 6 тысяч долларов за тонну, впервые с 14 ноября 2024 года. Впрочем, затем наблюдалась некоторая ценовая коррекция вверх.
