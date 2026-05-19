https://1prime.ru/20260519/tseny--870037335.html

Биржевые цены на кофе арабика вернулись к минимумам 2024 года

Биржевые цены на кофе арабика вернулись к минимумам 2024 года - 19.05.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на кофе арабика вернулись к минимумам 2024 года

Биржевые цены на кофе сорта арабика во вторник вновь достигли самого низкого уровня с ноября 2024 года и опустились до 5815 долларов за тонну, следует из данных | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T12:02+0300

2026-05-19T12:02+0300

2026-05-19T12:02+0300

экономика

торги

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864424459_113:0:3754:2048_1920x0_80_0_0_11902bfedc51a854c9c9adf041e2adb4.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика во вторник вновь достигли самого низкого уровня с ноября 2024 года и опустились до 5815 долларов за тонну, следует из данных торгов. По состоянию на 11.31 мск стоимость июльского фьючерса на кофе арабика снижается на 0,17% относительно предыдущего закрытия - до 2,6375 доллара за фунт (около 5815 долларов за тонну). При этом минутами ранее показатель составил 2,6325 доллара за фунт (около 5804 долларов за тонну), что стало самой низкой отметкой с 13 ноября 2024 года. Стоимость арабики уменьшается второй месяц подряд: с начала мая снижение составило 7,7% после уменьшения апреля на 4,3%. А ранее в мае цена опустилась ниже 6 тысяч долларов за тонну, впервые с 14 ноября 2024 года. Впрочем, затем наблюдалась некоторая ценовая коррекция вверх.

https://1prime.ru/20260511/kofe-869835428.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, рынок