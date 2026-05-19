https://1prime.ru/20260519/turoperatory-870028771.html

Свыше 70 туроператоров приехали на слет турбизнеса в Южно-Сахалинск

Свыше 70 туроператоров приехали на слет турбизнеса в Южно-Сахалинск - 19.05.2026, ПРАЙМ

Свыше 70 туроператоров приехали на слет турбизнеса в Южно-Сахалинск

Свыше 70 туроператоров из 30 городов России приехали в Южно-Сахалинск на традиционный слет турбизнеса, который впервые принимает Сахалин, сообщает региональное... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T03:53+0300

2026-05-19T03:53+0300

2026-05-19T03:53+0300

туризм

бизнес

россия

сахалин

южно-сахалинск

владимир путин

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870028771.jpg?1779152026

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая – ПРАЙМ. Свыше 70 туроператоров из 30 городов России приехали в Южно-Сахалинск на традиционный слет турбизнеса, который впервые принимает Сахалин, сообщает региональное министерство туризма. "Мероприятие проводится ежегодно более 10 лет по инициативе и при участии Российского союза туриндустрии (РСТ). Впервые команду, объединившую участников отрасли со всей страны, принял Сахалин", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы минтуризма региона, в течение четырех дней гости примут участие в деловых сессиях, посвященных туристическому потенциалу Сахалина и Курил, а также посетят достопримечательности островов. "Туроператорам, заинтересованным в продвижении островного региона, подготовили насыщенную программу, демонстрирующую всесезонный потенциал туризма на Сахалине и Курилах. Их ждут комплекс "Горный воздух", морская экскурсия без высадки к маяку Анива, гастрономический тур на озеро Буссе, посещение Взморья и бухты Тихой и поездка в Невельск к сивучам", - отмечает пресс-служба. Организаторы слета подчеркнули, что диалог профессионального сообщества позволит сформировать официальный туристический продукт, соответствующий всем требованиям в данной сфере. Кроме того, подобные мероприятия позволят достичь показателей, установленных главой государства Владимиром Путиным. "Этот показатель зафиксирован в нацпроекте "Туризм и гостеприимство", по которому к 2030 году россияне должны совершить 140 миллионов поездок по стране, а вклад сферы в ВВП составит более 5%", - говорится в сообщении.

сахалин

южно-сахалинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, сахалин, южно-сахалинск, владимир путин, российский союз туриндустрии