Свыше 70 туроператоров приехали на слет турбизнеса в Южно-Сахалинск
2026-05-19T03:53+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая – ПРАЙМ. Свыше 70 туроператоров из 30 городов России приехали в Южно-Сахалинск на традиционный слет турбизнеса, который впервые принимает Сахалин, сообщает региональное министерство туризма.
"Мероприятие проводится ежегодно более 10 лет по инициативе и при участии Российского союза туриндустрии (РСТ). Впервые команду, объединившую участников отрасли со всей страны, принял Сахалин", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы минтуризма региона, в течение четырех дней гости примут участие в деловых сессиях, посвященных туристическому потенциалу Сахалина и Курил, а также посетят достопримечательности островов.
"Туроператорам, заинтересованным в продвижении островного региона, подготовили насыщенную программу, демонстрирующую всесезонный потенциал туризма на Сахалине и Курилах. Их ждут комплекс "Горный воздух", морская экскурсия без высадки к маяку Анива, гастрономический тур на озеро Буссе, посещение Взморья и бухты Тихой и поездка в Невельск к сивучам", - отмечает пресс-служба.
Организаторы слета подчеркнули, что диалог профессионального сообщества позволит сформировать официальный туристический продукт, соответствующий всем требованиям в данной сфере. Кроме того, подобные мероприятия позволят достичь показателей, установленных главой государства Владимиром Путиным.
"Этот показатель зафиксирован в нацпроекте "Туризм и гостеприимство", по которому к 2030 году россияне должны совершить 140 миллионов поездок по стране, а вклад сферы в ВВП составит более 5%", - говорится в сообщении.
