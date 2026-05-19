Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Свыше 70 туроператоров приехали на слет турбизнеса в Южно-Сахалинск - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260519/turoperatory-870028771.html
Свыше 70 туроператоров приехали на слет турбизнеса в Южно-Сахалинск
Свыше 70 туроператоров приехали на слет турбизнеса в Южно-Сахалинск - 19.05.2026, ПРАЙМ
Свыше 70 туроператоров приехали на слет турбизнеса в Южно-Сахалинск
Свыше 70 туроператоров из 30 городов России приехали в Южно-Сахалинск на традиционный слет турбизнеса, который впервые принимает Сахалин, сообщает региональное... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T03:53+0300
2026-05-19T03:53+0300
туризм
бизнес
россия
сахалин
южно-сахалинск
владимир путин
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870028771.jpg?1779152026
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая – ПРАЙМ. Свыше 70 туроператоров из 30 городов России приехали в Южно-Сахалинск на традиционный слет турбизнеса, который впервые принимает Сахалин, сообщает региональное министерство туризма. "Мероприятие проводится ежегодно более 10 лет по инициативе и при участии Российского союза туриндустрии (РСТ). Впервые команду, объединившую участников отрасли со всей страны, принял Сахалин", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы минтуризма региона, в течение четырех дней гости примут участие в деловых сессиях, посвященных туристическому потенциалу Сахалина и Курил, а также посетят достопримечательности островов. "Туроператорам, заинтересованным в продвижении островного региона, подготовили насыщенную программу, демонстрирующую всесезонный потенциал туризма на Сахалине и Курилах. Их ждут комплекс "Горный воздух", морская экскурсия без высадки к маяку Анива, гастрономический тур на озеро Буссе, посещение Взморья и бухты Тихой и поездка в Невельск к сивучам", - отмечает пресс-служба. Организаторы слета подчеркнули, что диалог профессионального сообщества позволит сформировать официальный туристический продукт, соответствующий всем требованиям в данной сфере. Кроме того, подобные мероприятия позволят достичь показателей, установленных главой государства Владимиром Путиным. "Этот показатель зафиксирован в нацпроекте "Туризм и гостеприимство", по которому к 2030 году россияне должны совершить 140 миллионов поездок по стране, а вклад сферы в ВВП составит более 5%", - говорится в сообщении.
сахалин
южно-сахалинск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, сахалин, южно-сахалинск, владимир путин, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Южно-Сахалинск, Владимир Путин, Российский союз туриндустрии
03:53 19.05.2026
 
Свыше 70 туроператоров приехали на слет турбизнеса в Южно-Сахалинск

Свыше 70 туроператоров из 30 городов России приехали на слет турбизнеса на Сахалин

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая – ПРАЙМ. Свыше 70 туроператоров из 30 городов России приехали в Южно-Сахалинск на традиционный слет турбизнеса, который впервые принимает Сахалин, сообщает региональное министерство туризма.
"Мероприятие проводится ежегодно более 10 лет по инициативе и при участии Российского союза туриндустрии (РСТ). Впервые команду, объединившую участников отрасли со всей страны, принял Сахалин", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы минтуризма региона, в течение четырех дней гости примут участие в деловых сессиях, посвященных туристическому потенциалу Сахалина и Курил, а также посетят достопримечательности островов.
"Туроператорам, заинтересованным в продвижении островного региона, подготовили насыщенную программу, демонстрирующую всесезонный потенциал туризма на Сахалине и Курилах. Их ждут комплекс "Горный воздух", морская экскурсия без высадки к маяку Анива, гастрономический тур на озеро Буссе, посещение Взморья и бухты Тихой и поездка в Невельск к сивучам", - отмечает пресс-служба.
Организаторы слета подчеркнули, что диалог профессионального сообщества позволит сформировать официальный туристический продукт, соответствующий всем требованиям в данной сфере. Кроме того, подобные мероприятия позволят достичь показателей, установленных главой государства Владимиром Путиным.
"Этот показатель зафиксирован в нацпроекте "Туризм и гостеприимство", по которому к 2030 году россияне должны совершить 140 миллионов поездок по стране, а вклад сферы в ВВП составит более 5%", - говорится в сообщении.
 
ТуризмБизнесРОССИЯСахалинЮжно-СахалинскВладимир ПутинРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала